Müstehcen yayın yapan 6 kişiye gözaltı

Müstehcen yayın yapan 6 kişiye gözaltı
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü, sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 6 kişiyi tespit ederek gözaltına altı. Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Hükûmet, sosyal medya kullanımını yakından takip ederek özellikle müstehcenlik içeren yayın ve paylaşımlar üzerinde sıkı denetimler uyguluyor. Son haberlere göre, TikTok ve X platformlarında müstehcen yayınlar yaptığı iddia edilen 6 kişi, İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Operasyon sonucunda şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edilirken, 2'si serbest bırakıldı.

6 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 5 kadın şüpheli, sosyal medyada pornografik içerikler paylaşmak ve canlı yayınlar sırasında müstehcen konuşmalar gerçekleştirmekle suçlanıyor. K.B, E.B, K.D, Y.Ş, K.Y ve N.G isimli şüphelilere karşı Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi çerçevesinde işlem yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, önceki benzer operasyonlarda doğrudan müdahil olmuş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, şu an için Bakanlık tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, müstehcenlikle ilgili operasyonların önümüzdeki günlerde de gündemde olmaya devam etmesi bekleniyor. Bu tür operasyonlar, sosyal medya platformlarında yapılan içerik paylaşımlarıyla ilgili denetimlerin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

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