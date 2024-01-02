Türk Telekom açıkladı: Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı

Türk Telekom ve şirket CEO'su Ümit Önal, yurt genelinde bulunan fiber ağ uzunluğunun 435 bin kilometreye çıkarıldığını açıkladı.

Türkiye'nin en geniş çaplı internet sağlayıcılarından biri olan Türk Telekom, ülkenin dört bir yanına hızlı ve güvenli interneti ulaştırma çabalarını sürdürüyor. Bu çerçevede özellikle büyük şehirlerde yaygın olarak kullanılan internetin, kırsal bölgelerde de hızlı bir şekilde yayılması hedefleniyor.

Fiber ağ uzunluğu 435 bin kilometreye ulaştı

"Memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde" mottosuyla çalışmalarını yürüten Türk Telekom, 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleştirdiği çalışmalarla ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunu önemli bir noktaya taşıdı. Bu başarı, Çanakkale'nin Karacaören Köyü'nde yapılan çalışmalarla elde edildi. Şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki fiber ağ uzunluğunun 435 bin kilometreye ulaştığı belirtildi.

CEO, Gelibolu ve Gökçeada'da fiberleşme oranının yüzde 100'e yaklaştığını vurgulayarak, Çanakkale'nin 12 ilçesinden 11'inde kullanıcıların 1000 Mbps internet deneyimleyebildiğini ifade etti. Ayrıca Çanakkale Merkez'in kırsal alanları dahil olmak üzere fiberleşme oranının yüzde 97'ye, Gelibolu'daki fiberleşme oranının yüzde 94'e, Gökçeada'da fiberleşme oranının ise yüzde 96'ya çıkarıldığı belirtildi.

İstanbul-Malkara-Çanakkale Otoyolu güzergahı boyunca fiber altyapı sunan şirket, Ana Kontrol Merkezi ve Ana Veri ve Felaket Kurtarma Merkezleri'nin altyapılarını hızlı ve stabil bir şekilde kurduğunu açıkladı. Ayrıca, sürüş güvenliğine yönelik teknolojilerin de geliştirildiği belirtildi.

Bu yıl içinde 435 bin kilometrelik hat uzunluğunun daha da artacağını belirten CEO, gelecekteki gelişmeleri birlikte görmeyi dört gözle beklediklerini ifade etti.