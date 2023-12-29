Türksat Kablonet ve Kablo TV'ye zam geldi! İşte zamlı tarife

Türksat, Kablonet ve Kablo TV hizmetleri için yeni ücret tarifesi belli oldu. 29 Aralık'tan itibaren artık yeni fiyatlar geçerli olacak. İşte zamlı fiyat listesi...

Türksat Kablonet, 2024 yılı öncesinde tüm hizmetleri için yeni fiyat tarifelerini duyurdu. 29 Aralık'tan itibaren geçerli olacak bu tarifelerde, çeşitli kotalı ve sınırsız kablonet hizmetleri ile Kablo TV ücretleri yer alıyor.

ZAMLI FİYAT LİSTESİ

İşte Türksat Kablonet'in 2024 fiyat tarifeleri:

Kotalı ve Duran Kotalı Kablonet Hizmetleri:

İndirme Hızı: 16 Mbps'e kadar

Kota: 10 GB

Tarife Fiyatı: 150,00 TL

İndirme Hızı: 25 Mbps'e kadar

Kota: 75 GB

Tarife Fiyatı: 350,00 TL

İndirme Hızı: 50 Mbps'e kadar

Kota: 500 GB

Tarife Fiyatı: 520,00 TL

Sınırsız Kablonet Hizmetleri:

İndirme Hızı: 16 Mbps'e kadar

Yükleme Hızı: 2 Mbps'e kadar

Tarife Fiyatı: 500,00 TL

İndirme Hızı: 50 Mbps'e kadar

Yükleme Hızı: 20 Mbps'e kadar

Tarife Fiyatı: 650,00 TL

PON Sınırsız Kablonet Hizmetleri:

İndirme Hızı: 200 Mbps'e kadar

Yükleme Hızı: 20 Mbps'e kadar

Tarife Fiyatı: 800,00 TL

Docsis/Pon Akıllı Sınırsız Hizmetleri:

Tarife Saatleri: 00.00-00.90, 19.00-24.00

İndirme Hızı: 100 Mbps'e kadar

Yükleme Hızı: 25 Mbps'e kadar

Tarife Fiyatı: 540,00 TL

DSL Sınırsız Kablonet Hizmetleri:

İndirme Hızı: 35 Mbps'e kadar

Yükleme Hızı: 3 Mbps'e kadar

Tarife Fiyatı: 540,00 TL

Kablo TV Ücretleri:

KabloTV İletim Bedeli: 4,00 TL

KabloTV Giriş Paket İçerik Ücreti: 66,00 TL

KabloTV Temel Paket İçerik Ücreti: 76,00 TL

KabloTV Üst Paket İçerik Ücreti: 86,00 TL

Bu tarifeler, Türksat Kablonet müşterilerine çeşitli hız ve kota seçenekleri sunarken, Kablo TV içerik ücretleri de farklı paketlere göre belirlenmiş durumda.