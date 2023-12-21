X çöktü! Gönderiler ve Ana sayfa kayboldu

X (eski adıyla Twitter) kullanıcıları bu sabah tatsız bir durumla karşılaştı. Popüler mikroblog sitesinde kullanıcılar ana sayfaya, profil etkileşimlerine ve gönderilerine ulaşamıyor.

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformları arasında yer alan X (Twitter), bir süredir teknik sorunlarla mücadele ediyor. Platform kullanıcıları, Türkiye saati ile 08.00 sularından bu yana X'i kullanamıyor. Giriş yapmak mümkün olsa da, kullanıcılar kendi paylaşımlarını, başkalarının paylaşımlarını, ana sayfayı ve profil etkileşimlerini görüntüleyemiyorlar.

Şu ana kadar toplamda 100 binden fazla kullanıcı tarafından raporlanan sorun, en az 49 ülkede etkisini gösteriyor. Sorun yaşayan kullanıcıların önemli bir kısmının mobil kullanıcılar olduğu belirtiliyor. Teknik olarak, kullanıcılar X'e girdiklerinde sanki herkes ilk defa X hesabı açmış ve kimse bir şey paylaşmamış gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorlar.

Güncelleme 10.07: Şu an için masaüstü sürümünde sorun çözülmüş gibi görünüyor. Artık X'teki gönderiler görülebiliyor. Sorun yaşandığı süreçte X'te gönderi paylaşmak mümkün olmasına rağmen, sayfalar yenilendiğinde gönderiler kayboluyordu. Hatta Space oturumları düzenlemek de mümkündü. Mobil kullanıcılar da şu anda yeniden gönderilere erişim sağlayabiliyorlar.

Elon Musk ya da X CEO'su Linda Yaccarino'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. X'in API durumu sayfasında da yeni bir açıklama yapılmadı. Down detector'de ise sorunun devam ettiği görülüyor.

X, henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmış değil.