X, Taylor Swift'in platformda aranmasını engellediklerini doğruladı

X, pornografik deepfakeleri dolaşan Taylor Swift'in platformda aranmasına yasak getirdikleri iddialarını doğruladı.

X, sanatçının pornografik deepfake'lerinin bu hafta platformda dolaşmaya başlamasının ardından kullanıcıların Taylor Swift'in adını aramasını engellediğini doğruladı. Siteyi ziyaret edenler Cumartesi günü Swift'in adını içeren bazı aramaların yalnızca bir hata mesajı verdiğini fark etmeye başladı.

X'in Taylor Swift aramasını engellediği doğrulandı

X'in iş operasyonları başkanı Joe Benarroch Cumartesi gecesi Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada, "Bu geçici bir eylemdir ve bu konuda güvenliğe öncelik verdiğimiz için çok dikkatli bir şekilde yapılmıştır." dedi. Bu adım, sorunun ilk kez bilinmesinden günler sonra geldi.

X'in konuyu başından beri ele alması, rıza dışı, cinsel içerikli görüntülerin yayılmasını engellemekte yavaş davrandığı yönünde eleştirilere neden oldu. NBC News'in bu hafta başında bildirdiğine göre, görüntülerin Çarşamba günü viral hale gelmesinin ardından Swift'in hayranları bu görüntülerin görünürlüğünü sınırlamak ve kaldırılmasını sağlamak için duruma el koyarak görüntüleri paylaşan hesapları toplu olarak raporladı ve şarkıcıyla ilgili hashtag'leri olumlu içeriklerle doldurdu. Suçlu hesapların birçoğu daha sonra askıya alındı, ancak bazı durumlarda milyonlarca kez görülmeden önce değil. The Verge Perşembe günü bir gönderinin 45 milyondan fazla kez görüntülendiğini bildirdi.

X, aynı günün ilerleyen saatlerinde platformunda yayınladığı bir açıklamada, "X'te Rızaya Dayalı Olmayan Çıplaklık (NCN) görüntülerinin yayınlanması kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırıyor ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri alıyor. Başka ihlallerin derhal ele alınmasını ve içeriğin kaldırılmasını sağlamak için durumu yakından izliyoruz. Tüm kullanıcılar için güvenli ve saygılı bir ortam sağlamaya kararlıyız." denildi.