2023 öncesindeki Samsung telefonlara Galaxy Al yok!

Samsung, 2023'ten önce tanıtılan telefonlara Galaxy AI özelliklerinin eklemlenmeyeceğini açıkladı. Yani Galaxy S22 Serisi, en yeni yapay zekâ özelliklerini alamayacak.

Samsung, Galaxy S24 Serisi akıllı telefonlarını tanıtarak dikkatleri üzerine çekti, ancak asıl ilgiyi yeni "Galaxy AI" teknolojisi gördü. Galaxy AI, Samsung telefonlarına yeni yapay zeka yetenekleri kazandırarak, akıllı telefon deneyimini kökten değiştirebileceğinin sinyalini verdi.

2023 öncesi hiç heveslenmesin

Ancak, Galaxy AI özelliklerinin sadece Galaxy S24 Serisi ile sınırlı olabileceği endişeleri teknoloji takipçilerini rahatsız etti. Samsung, bu endişeleri gidermek için Galaxy AI'ın mevcut telefonlara da geleceğini duyurdu. Ancak, bu duyuru bazı hayal kırıklıklarına yol açtı.

Samsung'un müşteri deneyimi departmanı yöneticisi Patrick Chomet, yaptığı bir röportajda Galaxy AI özelliklerinin 2023'ten önce piyasaya sürülen cihazlara gelmeyeceğini açıkladı. Bu da Galaxy S22 Serisi, Galaxy Z Fold4 ve Galaxy Z Flip4 kullanıcılarının Galaxy AI özelliklerini kullanamayacakları anlamına geliyor.

Samsung, Galaxy AI özelliklerini OneUI 6.1 güncellemesiyle cihazlara entegre ediyor. Şu ana kadar bu güncellemeyi alacağı kesinleşen modeller ise şunlar: Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, Galaxy Tab S9 serisi, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5.

Ancak, 2023'te piyasaya sürülen diğer Samsung cihazları da bu güncellemeyi alacak, ancak Galaxy AI özelliklerinin sunulup sunulmayacağı belirsiz. Çünkü Galaxy AI, güçlü bir donanım gerektiriyor ve bu özelliklerin daha düşük seviyeli modellere getirilip getirilmeyeceği henüz net değil.