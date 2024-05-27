Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı

Xiaomi kullanıcıları için Android 15 güncellemesi heyecan verici yenilikler ve iyileştirmeler getirecek. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonların tam listesi...

Teknoloji devi Xiaomi, kullanıcılarının merakla beklediği Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Şirket, yeni işletim sistemini hangi cihazlara sunacağını açıkladı. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonların tam listesi...

Xiaomi'nin Android 15 güncelleme planları

Xiaomi, Android 15'in piyasaya çıkışına hazırlık yaparken, güncellemeyi alacak cihazların listesini duyurdu. Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında çıkan birçok model bu güncellemeyi alacak. Android 15'in resmi çıkış tarihi Google tarafından henüz açıklanmasa da, Xiaomi bu süreçte kullanıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor.

Güncelleme alacak Xiaomi modelleri

Xiaomi, Android 14 güncellemesini hızlı bir şekilde benimseyen markalardan biri olmuştu. Şimdi ise Android 15 güncellemesini alacak modellerini açıkladı. Bu modeller arasında hem amiral gemisi hem de orta seviye cihazlar bulunuyor.

İşte Android 15 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları:

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Lite 5G

Güncelleme alacak Redmi modelleri

Redmi, Xiaomi'nin alt markası olarak uygun fiyatlı ve performanslı telefonlar sunmaya devam ediyor. Android 15 güncellemesi alacak Redmi modelleri de bu bağlamda açıklandı. İşte liste:

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi Note 12

Redmi 13C

Redmi Note 12 Pro (4G)

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12S

Redmi Note 12T Pro

Güncelleme alacak POCO modelleri

POCO, Xiaomi'nin alt markası olarak özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap eden performans odaklı telefonlar üretiyor. Android 15 güncellemesini alacak POCO modelleri ise şu şekilde: