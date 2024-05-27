Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO telefonlar açıklandı
Teknoloji devi Xiaomi, kullanıcılarının merakla beklediği Android 15 güncellemesi için hazırlıklara başladı. Şirket, yeni işletim sistemini hangi cihazlara sunacağını açıkladı. İşte Android 15 güncellemesi alacak Xiaomi, Redmi ve POCO akıllı telefonların tam listesi...
Xiaomi'nin Android 15 güncelleme planları
Xiaomi, Android 15'in piyasaya çıkışına hazırlık yaparken, güncellemeyi alacak cihazların listesini duyurdu. Xiaomi, Redmi ve POCO markaları altında çıkan birçok model bu güncellemeyi alacak. Android 15'in resmi çıkış tarihi Google tarafından henüz açıklanmasa da, Xiaomi bu süreçte kullanıcılarını bilgilendirmeye devam ediyor.
Güncelleme alacak Xiaomi modelleri
Xiaomi, Android 14 güncellemesini hızlı bir şekilde benimseyen markalardan biri olmuştu. Şimdi ise Android 15 güncellemesini alacak modellerini açıkladı. Bu modeller arasında hem amiral gemisi hem de orta seviye cihazlar bulunuyor.
İşte Android 15 güncellemesini alacak Xiaomi telefonları:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12 Lite 5G
Güncelleme alacak Redmi modelleri
Redmi, Xiaomi'nin alt markası olarak uygun fiyatlı ve performanslı telefonlar sunmaya devam ediyor. Android 15 güncellemesi alacak Redmi modelleri de bu bağlamda açıklandı. İşte liste:
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 Pro 5G
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13
- Redmi Note 12 5G
- Redmi 12
- Redmi Note 12
- Redmi 13C
- Redmi Note 12 Pro (4G)
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12T Pro
Güncelleme alacak POCO modelleri
POCO, Xiaomi'nin alt markası olarak özellikle genç kullanıcı kitlesine hitap eden performans odaklı telefonlar üretiyor. Android 15 güncellemesini alacak POCO modelleri ise şu şekilde:
- Poco M6 Pro 5G
- Poco F6
- Poco F6 Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
- Poco X6
- Poco X6 Pro