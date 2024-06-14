Apple, iOS 18 güncellemesi ile güç koruma moduna yeni bir özellik ekliyor

iOS 18 ile gelen özellik sayesinde iPhone, pili bitse bile saati göstermeye devam edecek.

Apple, bu hafta başında merakla beklenen iOS 18 güncellemesini resmi olarak tanıttı. Yeni güncelleme, birçok dikkat çekici yeniliği beraberinde getirirken, bazı küçük ama önemli değişiklikler de gözden kaçmadı. Özellikle, Güç Koruma modunun, cihazın pili tamamen tükendiğinde bile saati gösterecek şekilde güncellendiği ortaya çıktı.

iOS 18 ile gelen yenilikler

iOS 18'in geliştirici beta sürümünü deneyen kullanıcılar, yeni güncellemeyle ilgili bazı ilginç keşifler yaptı. Bir Reddit kullanıcısı, iOS 18 Developer Beta 1 sürümünü çalıştıran iPhone'unun ekranında, sol üst köşede saatin göründüğü bir görsel paylaştı. Bu, Apple'ın Güç Koruma moduna yaptığı bir yenilikle mümkün hale geldi.

Güç Koruma modu, iPhone X ve sonraki modellerde yerleşik olarak bulunan, cihazın pili tükendiğinde bile belirli işlevleri yerine getirebilmesini sağlayan bir özellik. Bu mod, pil tükendiğinde bile cihazın Apple'ın Cihazımı Bul ağında bulunabilmesini ve belirli kartların kullanılabilmesini mümkün kılar. Seyahat kartları, öğrenci kimlik kartları, dijital anahtarlar ve ekspres modu destekleyen geçiş kartları, pil gücü bittikten sonra beş saate kadar kullanılabilir.

Yeni özellik nasıl çalışıyor?

iPhone'unuz yetersiz şarj nedeniyle otomatik olarak kapandığında, Güç Koruma modunun çalışmasını görmek için cihazın güç düğmesine basmanız yeterli. Bu tuşa bastığınızda düşük pil simgesinin yanı sıra iPhone'unuzun bulunabilme durumunu ve hangi ekspres kartların ve anahtarların mevcut olduğunu belirten bir yazı ile karşılaşırsınız. iOS 18 ile birlikte, bu yazıya ek olarak ekranın sol üst köşesinde saatin görünmesi de sağlanmış durumda.

Hangi modeller destekliyor?

Ancak bu yeni zaman gösterme özelliğinin tüm iPhone modellerinde çalışmadığı belirtiliyor. MacRumors'un testlerine göre, özellik iPhone 15 Pro Max'te çalışırken, iPhone 14 Pro Max'te çalışmadı. Bu, özelliğin sadece iPhone 15 modelleri ile sınırlı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bu özelliğin iOS 18'in genel kullanıma sunulmamış bir sürümünde tespit edildiğini ve gelecekteki beta sürümlerinde değişebileceğini unutmamak gerekiyor.