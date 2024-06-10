Apple kullanıcıları büyük dijital risklerle karşı karşıya!

Teknoloji devi Apple'ın kullanıcılarına sunduğu güvenli telefonlar genellikle övgüler alırken, eski iPhone modellerinin güvenlik risklerini artırdığına dair uyarılar yapılıyor.

Apple kullanıcıları genellikle güvenli bir telefon kullandıkları için dijital güvenlik konusunu pek dert etmezler. Ancak 7 yaşından sonra Apple'ın destek vermeyi kestiği, eski ürünler listesine aldığı iPhone'lar artık ciddi dijital riskler barındırıyor.

Eski model iPhone kullananlar yeni modellere geçmeli

Güvenlik uzmanları, 2008'den 2014'e kadar üretilen iPhone'ların artık güncellemeler almadığını ve bu nedenle kötü amaçlı yazılımlar ve diğer istismarlara karşı savunmasız hale geldiğini belirtiyorlar.

Desteklenmeyen iPhone modelleri orijinal modelden 6 Plus'a kadar uzanıyor ve neredeyse her yıl listeye yeni modeller ekleniyor. Apple, en son iPhone 15 ailesinin 2030 yılında desteklenmeyen listesine katılabileceğini açıkladı.

Güvenlik uzmanları, hala eski Apple telefonlarını kullananlara bir an önce yeni bir modele geçmelerini öneriyor. Çünkü sadece yazılım güncellemeleri kesilmiyor, aynı zamanda bu eski modellere uygun yedek parça üretimi de durduğu için fiziksel sorunlar karşısında da çözüm bulmak zorlaşıyor. Bu durum, kullanıcıların veri kaybı yaşama riskini artırıyor.