Apple, Samsung'u 10 sene sonra ilk kez geride bıraktı!

Apple, Samsung'un 10 yılı aşkın süredir küresel akıllı telefon sevkiyat lideri konumunu sonlandırarak ilk sıraya yükseldi.

2023 yılı Apple'ın iPhone'u için büyük bir yıl oldu. İlk olarak, uzun süredir devam eden Lightning bağlantı noktasından kurtuldu ve şimdi raporlar, Apple'ın dünya çapında satılan çoğu akıllı telefon unvanında Samsung'u geride bıraktığını gösteriyor.

Apple, Samsung'u geride bıraktı

International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker'ın ön verileri, Apple'ın 2023 yılında 234,6 milyon adet sevk ettiğini ve bunun da pazar payının yüzde 20,1'ine eşit olduğunu ortaya çıkardı. Buna karşılık Samsung, pazar payının yüzde 19,4'üne karşılık gelen 226,6 adet sattı. Küresel bir teknoloji pazarı analisti firması olan Canalys, IDC'nin bulgularını yansıtan bulguları paylaştı.

Bu örnek, Nokia'nın lider olduğu ve Apple'ın ilk beşe bile giremediği 2010 yılından bu yana Samsung'un ilk kez bir numaradan gerilediğine işaret ediyor. 2023 yılında Xiaomi, OPPO ve Transsion, küresel olarak sırasıyla 145,9, 103,1 ve 94,9 milyon akıllı telefon satışıyla geri kalan üç sırayı aldı.

Apple, Samsung'un sıralamadaki düşüşünde kesinlikle bir rol oynadı, ancak genel Android alanı kendi içinde çeşitleniyor. Huawei geri döndü ve Çin'de hızla ilerleme kaydediyor. OnePlus , Honor, Google ve diğerleri gibi markalar, alt pazarlarda oldukça rekabetçi cihazlar piyasaya sürüyor. IDC'nin Dünya Çapında Mobilite ve Tüketici Cihaz Takip Cihazları grup başkan yardımcısı Ryan Reith, yaptığı bir açıklamada, "Ayrıca katlanabilir ürünler ve akıllı telefondaki yapay zeka yetenekleriyle ilgili artan tartışmalar ilgi kazanıyor. Genel olarak akıllı telefon sektörü çok ilginç bir döneme doğru gidiyor" dedi.