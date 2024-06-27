Apple tahtını ezeli rakibine kaptırdı! İşte en çok satılan telefon markası

Samsung, Apple'ın evinde zirveye oturdu.

Teknoloji dünyasında Apple ve Samsung arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birkaç ay önce açıklanan ilk çeyrek verilerinde, Samsung'un dünya genelinde 60 milyon telefon satarak liderliği elinde tuttuğu ve Apple'ın ise %9,6'lık bir düşüşle ikinci sırada yer aldığı görülmüştü. Şimdi ise Apple'ın ana vatanı ABD'den gelen veriler, teknoloji devlerinin arasındaki yarışın ABD'deki durumunu ortaya koyuyor.

Samsung ABD'de Apple'ı geçti

Uzun yıllardır pazar araştırmaları ile bilinen CIRP, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık dönemi kapsayan verilerde Samsung'un ABD'deki telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktığını açıkladı.

Verilere göre, Samsung %38'lik pazar payı ile lider konumda bulunurken, Apple %33'lük pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Motorola %13, Google %6, diğer markalar ise %10'luk pazar payına sahip.

ABD, Apple'ın ana vatanı olarak biliniyor ancak Samsung'un amiral gemisi modellerinden bütçe dostu cihazlarına kadar geniş bir yelpazede satış yaptığı göz önünde bulundurulduğunda, bu başarı daha anlaşılır hale geliyor. Apple ise büyük ölçüde amiral gemisi cihazlarına odaklanıyor ve sadece iPhone SE gibi birkaç bütçe dostu model sunuyor. Bu da Samsung'un satışlarının daha yüksek olma olasılığını artırıyor.

CIRP, Samsung'un genel pazar payında Apple'ı geçmesine rağmen, premium segmentte Apple'ın hala lider olduğunu belirtti.