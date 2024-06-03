Apple, Vintage ve Obsolete ürünler listesinde değişiklik yaptı

Apple, en çok sevilen iPhone modelini artık kataloğundan çıkarıyor.

Teknoloji devi Apple, vintage ve obsolete (eski - modası geçmiş) ürünler listesinde bazı değişiklikler yaparak üç ürünü daha listelere ekledi. Artık iPhone 5S'ler eski ürünler listesinde, altıncı nesil iPod Touch ve 2015 sürümü 21,5 inç iMac ise vintage ürünler listesinde yer alıyor.

Apple o ürün için herhangi bir donanım hizmeti sunmayacak

iPhone 5S'e hala bağlı olanlar için kötü haber, çünkü Apple artık bu eski model için yedek parça, pil, şarj cihazı, ekran gibi donanımları ve hatta yazılım desteğini sağlamayacak. Bir ürünün eski listeye alınması, Apple'ın artık o ürün için herhangi bir donanım hizmeti sunmayacağı anlamına geliyor. iPhone 5S, son iki yıldır vintage ürünler listesinde yer alıyordu ve Apple, yedi yıldan fazla bir süre boyunca satışı durmuş bir cihazı eskimiş sayıyor.

iPhone 5S'in Eylül 2013'te piyasaya sürülmesiyle birlikte, cihazın çekici noktası ön ekrandaki açma kapama düğmesinin içine yerleştirilmiş Touch ID parmak izi sensörüydü. Ayrıca, bu cihaz, 64 bit mimariye sahip ilk Apple iPhone çipi olan A7 çipinden güç alıyordu.

Diğer yandan, 2015 yılında piyasaya sürülen altıncı nesil iPod Touch ve Retina 4K ekranlı 21,5 inç iMac'in 2015 sürümü artık vintage ürünler listesinde yer alıyor. Eğer hala bu ürünlerden birini kullanıyorsanız, yerine alternatif bir ürün aramaya başlamanın zamanı gelmiş olabilir.