Apple'da yeni dönem! Katlanabilir iPhone ve hibrit iPad'i için tarih verildi

Teknoloji devi Apple, uzun zamandır beklenen bir adımı atmaya hazırlanıyor. Son raporlara göre, şirketin 2025 ve 2026 yıllarında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir iPhone ve hibrit iPad, endüstride büyük bir heyecan yaratıyor.

Apple, Let Loose etkinliğiyle çok yakında yeni iPad modellerini tanıtırken, 2025 yılında hibrit bir iPad ve 2026'da ilk katlanabilir iPhone'un piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Teknoloji dünyasında büyük heyecan yaratan bu gelişme, Apple'ın gelecekteki ürün gamını büyük ölçüde değiştirebilir.

Yüksek fiyatlarla kullanılacağı öngörülüyor

Katlanabilir teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte, Apple'ın da bu trende ayak uyduracağı uzun zamandır spekülasyon konusu olmuştu. Ancak şimdi, güvenilir bir analiste göre Apple, önümüzdeki birkaç yıl içinde piyasaya sadece bir değil, iki farklı katlanabilir cihaz sürecek.

Haitong Securities analisti Jeff Pu'ya göre, Apple 2025'in sonlarında hibrit bir iPad modeli tanıtacak ve takiben 2026'da ilk katlanabilir iPhone'u piyasaya sürecek. Bahsedilenlere göre, katlanabilir hibrit iPad'in ekranı 20,3 inç boyutunda olacakken, katlanabilir iPhone ise 7,9 inç veya 8,3 inç ekran boyutlarıyla gelecek.

Ancak, bu yenilikçi cihazların yüksek fiyat etiketleri taşıması bekleniyor. Jeff Pu'ya göre, Apple'ın bu katlanabilir cihazları, piyasadaki diğer benzer ürünler gibi oldukça yüksek fiyatlarla sunacağı öngörülüyor.

Bu rapor, Apple'ın katlanabilir cihazlar konusundaki çalışmalarının bir yansıması niteliğinde. Geçmişte de benzer raporlar ortaya çıkmış ve çeşitli kaynaklar, Apple'ın bu yönde adımlar attığını belirtmişti. Ming-Chi Kuo, Ross Young ve Mark Gurman gibi teknoloji dünyasında saygın isimler de benzer söylemlerde bulunmuştu.

Tüm bu bilgiler göz önüne alındığında, Apple'ın muhtemelen birden fazla katlanabilir cihaz konsepti üzerinde çalıştığı ve bu konseptlerin zaman içinde gelişebileceği veya değişebileceği ön görülüyor. Bu yeni dönem, teknoloji dünyasında büyük bir dönüşümün habercisi olabilir.