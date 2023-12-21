Apple'dan ayrımcılık yok! iPhone 16 ve iPhone 16 Pro aynı işlemciyle geliyor

WWDC 2024'te duyurulması beklenen iOS 18'in erken aşama kodları sızdı. Kodlara göre yeni Apple A18 işlemci, 2 değil 4 iPhone modelinde kullanılacak.

Apple'ın iOS 18 işletim sistemine dair yapılan erken aşama incelemelerinde, gelecek yıl piyasaya sürülecek olan dört yeni iPhone modeli sızdırıldı.

Modellerin hepsinde aynı işlemci kullanılacak

Bu modeller şu şekilde sıralanıyor:

D47 - iPhone 16

D48 - iPhone 16 Plus

D93 - iPhone 16 Pro

D94 - iPhone 16 Pro Max

Bunların yanı sıra, bu modellerin hepsinde aynı çip olan t8140 (Tahiti) işlemcisinin kullanılacağı belirtiliyor. Bu durum, iPhone 16 serisinin tamamının aynı işlemciyi paylaşacağı anlamına geliyor. Eğer bu bilgi doğruysa, iPhone 16 standart modelleri ile Pro modelleri arasındaki işlemci farkı ortadan kalkacak.

Ancak dikkat çeken bir diğer nokta, eğer iPhone 16 serisinde A18 işlemci kullanılırsa, önceki iPhone 15 serisindeki standart modellerin bir nesil eski A17 işlemciye sahip olması. Bu durumda, standart modeller bir yılda iki nesil işlemci yükseltmesi yapmış olacaklar ki bu da muhtemelen maliyetlere yansıyarak fiyat artışına neden olabilir.