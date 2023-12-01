Apple'dan yeni zam geldi!

Apple, yılın 7. zammını da yaparak fiyatlarını güncelledi. iPhone fiyatlarına bir kez daha zam geldi. İşte yeni iPhone fiyatları...

Apple, Eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone 15 serisinin ardından Türkiye'de fiyatlarını bir kez daha güncelledi. Bu son zammın ardından, Türkiye'deki Apple ürünleri fiyatlarına seçimlerden sonra 6. kez zam yapılmış oldu.

Apple'dan bir zam daha geldi

Öne çıkan fiyat güncellemeleri şu şekilde:

iPhone SE 64 GB modeli, 24,999 TL'den 26,999 TL'ye yükseldi.

iPhone 13 128 GB modeli, 36,999 TL'den 39,999 TL'ye çıktı.

iPhone 14 128 GB modeli, 43,999 TL'den 47,499 TL'ye yükseldi.

iPhone 14 Plus 128 GB modeli, 49,999 TL'den 53,999 TL'ye çıktı.

iPhone 14 Plus 512 GB modeli, 61,999 TL'den 66,999 TL'ye yükseldi.

iPhone 15 Pro Max 1 TB modeli, 92,999 TL'den 99,999 TL'ye çıktı.

Ayrıca, Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı 39,999 TL'den 42,999 TL'ye yükseldi.

Yeni zamla birlikte en ucuz MacBook fiyatı 34,999 TL'ye ulaşırken, en pahalı MacBook olan 'M3 Pro MacBook Pro 14 inç 512 GB' modelinin fiyatı ise 78,899 TL oldu.

Bu fiyat artışları, 10 Temmuz 2023'ten bu yana Apple'ın Türkiye'deki ürünlerine yapılan altıncı zammı temsil ediyor. Apple'ın bu zamları genellikle döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak gerçekleştirdiği belirtiliyor.