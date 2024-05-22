Apple'ın 4. nesil iPhone SE modeline dair yeni söylentiler ortaya çıktı

Apple'ın bütçe dostu iPhone SE serisinin 4. neslinin fiyatı sızdırıldı. İşte Face ID'ye sahip olacak telefonun sızdırılan fiyatı ve özellikleri...

Bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen Apple'ın 4. nesil iPhone SE modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir sızıntı, iPhone SE 4'ün teknik özelliklerine dair ayrıntıları ortaya koymuş ve telefonun, iPhone 15 ve iPhone SE 3 modellerine yakın boyutlarda olabileceğini iddia etmişti.

Teknik özellikler ve tasarım

Sızıntılar, iPhone SE 4'ün önceki modellerden farklı olarak daha modern bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyor. Özellikle, cihazın dik açılı bir çerçeveye sahip olacağı ve ön yüzünde kalın çerçeveler ile ana ekran düğmesinin yer almayacağı belirtiliyor. Bu değişiklikler, iPhone SE 4'ün Touch ID yerine Face ID teknolojisine sahip olacağını ve daha geniş bir ekran alanı sunacağını işaret ediyor.

Yeni sızıntılara göre, iPhone SE 4'ün 6.1 inç OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın ön ve arka yüzeylerinin camdan, çerçevesinin ise 7.000 serisi alüminyum alaşımdan yapılacağı belirtiliyor. Bu tasarım değişiklikleri, iPhone SE 4'ün estetik ve dayanıklılık açısından önemli bir adım atacağını gösteriyor. Ayrıca, ekran maliyetlerinin iPhone 15'in OLED panellerine göre daha düşük olacağı, çünkü iPhone SE 4'te iPhone 13 ve 14 modellerinde kullanılan daha eski bileşenlerin tercih edileceği ifade ediliyor.

Performans ve batarya

iPhone SE 4'ün A16 Bionic işlemci ile güçlendirileceği ve bu sayede yüksek performans sunacağı söyleniyor. Pil kapasitesinin 3.279 mAh olması beklenen cihazın, 20W kablolu ve 12W kablosuz şarj desteği sunacağı iddia ediliyor. Bu özellikler, iPhone SE 4'ün uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sağlayacağını gösteriyor.

Fiyat ve pazar stratejisi

iPhone SE 4'ün ABD pazarındaki çıkış fiyatı hakkında da yeni bilgiler ortaya çıktı. X platformunda Revegnus adlı bir sızıntı kaynağına göre, cihazın fiyatı iPhone SE 3 gibi 429 dolar olacak ya da yüzde 10'luk bir artışla bu fiyatın biraz üzerinde konumlanacak. Bu da Apple'ın, iPhone SE 4 ile 500 doların altındaki pazar segmentini hedeflemeye devam edeceği anlamına geliyor.

Bu fiyat stratejisi, Apple'ın orta segment Android pazarındaki rekabetini artırabilir. Analistler, iPhone SE 4'ün bu fiyat aralığında piyasaya sürülmesi durumunda, orta segment Android cihazların ciddi bir pazar payı kaybı yaşayabileceğini öne sürüyor.