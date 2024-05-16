Artık yurt dışından telefon getirmek yasak!

Artık yurt dışından telefon getirmek yasak!
İddialara göre, yurt dışından getirilen 2. telefonu ülkeye sokmak artık mümkün olmayacak.

Bugün, yurt dışından telefon getirmeyi düşünenleri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme gündeme geldi.

Gümrük vergisi ödense bile geçerli olmayacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yolcuların yanlarında getirdikleri ikinci telefonlara ilişkin uygulamalarda değişiklik öngörülüyor. Söz konusu yeni düzenleme hakkında henüz resmi bir açıklama olmamakla birlikte, iddiaya göre yurt dışından getirilen ikinci telefonların ülkeye sokulamayacağı belirtiliyor. Bu durumun gümrük vergisi ödenmesi durumunda dahi geçerli olacağı ifade ediliyor.

Ayrıca, gümrükte el konulan cihazların ne şekilde işlem göreceği de gündemde. İddiaya göre, bu durumda olan telefonlar 3 aya kadar gümrük ambarlarında bekletilebilecek ve yolcular, tekrar yurt dışına çıktıklarında cihazlarını geri alabilecekler.

Sistem nasıldı?

Geçerli olan sistemde, yurt dışından gelen kullanıcılar, 3 takvim yılı içerisinde 1 adet ile sınırlı olmak üzere vergiden muaf telefon getirebiliyorlardı. Ancak ikinci telefonlar için gümrük vergisi ödemesi gerekiyordu.

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