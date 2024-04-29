Çinli Teknoloji devi, Türkiye pazarına yeni akıllı telefonu V30 Lite'ı getirdi

vivo, yeni orta segment telefonu V30 Lite'ı Türkiye'de sundu.

Çinli teknoloji devi vivo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu olan "V30 Lite"ı Türkiye pazarına sundu. Telefon, ön siparişle satın alınabiliyor.

Karşınızda vivo V30 Lite

bu metni detaylı ve özgün haber metni haline getir: "Çinli teknoloji devi vivo'nun orta segment yeni akıllı telefonu "V30 Lite"ı Türkiye pazarına getirdi.

vivo V30 Lite özellikleri:

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM: 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB sanal RAM

Depolama: 256 GB (UFS 2.2)

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + titreşim sensörü

Batarya: 5.000 mAh (80W)

İşletim Sistemi: FunTouchOS 13 (Android 13)

vivo V30 Lite Türkiye fiyatı:

8 GB + 256 GB: 17.999 TL

vivo'nun ön sipariş kapsamında sunulan yeni akıllı telefonu, 1.000 TL'lik sepet indirimi ile geliyor. Ayrıca, bu telefonu alan tüketiciler, 1.499 TL değerindeki TWS3e kablosuz kulaklık ve 999 TL değerindeki ek bir yıllık garanti desteğini hediye olarak alacaklar. Bununla sınırlı kalmayıp, vivo, V30 Lite için 1.999 TL değerinde 4 yıl ücretsiz batarya değişim hizmeti de sunuyor.