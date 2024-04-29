Çinli Teknoloji devi, Türkiye pazarına yeni akıllı telefonu V30 Lite'ı getirdi
vivo, yeni orta segment telefonu V30 Lite'ı Türkiye'de sundu.
Çinli teknoloji devi vivo, orta segmentteki yeni akıllı telefonu olan "V30 Lite"ı Türkiye pazarına sundu. Telefon, ön siparişle satın alınabiliyor.
Karşınızda vivo V30 Lite
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vivo V30 Lite özellikleri:
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ (1080 x 2400 piksel), 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685
- RAM: 8 GB (LPDDR4x) + 8 GB sanal RAM
- Depolama: 256 GB (UFS 2.2)
- Ön Kamera: 8 MP
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP + titreşim sensörü
- Batarya: 5.000 mAh (80W)
- İşletim Sistemi: FunTouchOS 13 (Android 13)
vivo V30 Lite Türkiye fiyatı:
- 8 GB + 256 GB: 17.999 TL
vivo'nun ön sipariş kapsamında sunulan yeni akıllı telefonu, 1.000 TL'lik sepet indirimi ile geliyor. Ayrıca, bu telefonu alan tüketiciler, 1.499 TL değerindeki TWS3e kablosuz kulaklık ve 999 TL değerindeki ek bir yıllık garanti desteğini hediye olarak alacaklar. Bununla sınırlı kalmayıp, vivo, V30 Lite için 1.999 TL değerinde 4 yıl ücretsiz batarya değişim hizmeti de sunuyor.
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