Çinli teknoloji devi vivo, güçlü performansı ve dev bataryasıyla vivo T3x modelini duyurdu
Çin merkezli teknoloji devi vivo, orta segmentteki rekabetçi modellerinden biri olarak öne çıkan vivo T3x'i duyurdu. Tasarımında estetik bir çizgi izleyen bu akıllı telefon, 6.000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.
Geniş depolama alanı ile kullanıcıların ihtiyaçlarına destek verecek
Qualcomm'un orta seviye işlemcisi Snapdragon 6 Gen 1'den güç alan vivo T3x, 6,72 inç büyüklüğünde etkileyici bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla görsel deneyimi zenginleştirirken, OLED yerine LCD panel kullanılması dikkat çekiyor. Cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.
vivo T3x'in estetik tasarımı, ikili arka kamera kurulumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle siyah renk seçeneğinde altın renkli kamera çerçevesiyle şık bir görünüm sunan cihaz, 50 MP'lik ana kameraya ek olarak 2 MP'lik bir derinlik sensörüne sahip.
vivo T3x özellikleri:
- Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120Hz LCD
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1
- RAM: 4/8 GB
- Depolama: 128/256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 6.000 mAh, 44W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Funtouch OS 14, Android 14
vivo T3x fiyatı:
- 4 GB RAM + 128 GB depolama: 161 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB depolama: 197 dolar