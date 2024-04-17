Çinli teknoloji devi vivo, güçlü performansı ve dev bataryasıyla vivo T3x modelini duyurdu

Çin'in önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan vivo, T3x modelini duyurdu.

Çin merkezli teknoloji devi vivo, orta segmentteki rekabetçi modellerinden biri olarak öne çıkan vivo T3x'i duyurdu. Tasarımında estetik bir çizgi izleyen bu akıllı telefon, 6.000 mAh'lik bataryasıyla dikkat çekiyor ve kullanıcılarına uzun süreli kullanım imkanı sunuyor.

Geniş depolama alanı ile kullanıcıların ihtiyaçlarına destek verecek

Qualcomm'un orta seviye işlemcisi Snapdragon 6 Gen 1'den güç alan vivo T3x, 6,72 inç büyüklüğünde etkileyici bir ekrana sahip. Full HD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızıyla görsel deneyimi zenginleştirirken, OLED yerine LCD panel kullanılması dikkat çekiyor. Cihaz, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar dahili depolama alanıyla kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

vivo T3x'in estetik tasarımı, ikili arka kamera kurulumuyla da dikkat çekiyor. Özellikle siyah renk seçeneğinde altın renkli kamera çerçevesiyle şık bir görünüm sunan cihaz, 50 MP'lik ana kameraya ek olarak 2 MP'lik bir derinlik sensörüne sahip.

vivo T3x özellikleri:

Ekran: 6,72 inç Full HD+ 120Hz LCD

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 4/8 GB

Depolama: 128/256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 44W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Funtouch OS 14, Android 14

vivo T3x fiyatı: