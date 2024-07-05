Çinli teknoloji devi Vivo, X200 serisi akıllı telefonlarıyla geliyor

Çinli teknoloji devi vivo X200 ile ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Çinli teknoloji devi Vivo, bir süredir X200 serisi akıllı telefonları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Digital Chat Station, bu seri hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

Vivo, X200 serisinin özellikleri nelerdir?

Ekran özellikleri

Digital Chat Station, Vivo X200 serisinin düz bir ekrana sahip olacağını belirtti. Ekran boyutunun 6.4 inç veya 6.5 inç olacağı tahmin ediliyor. Kaynağımıza göre, bu ekran 1.5K çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunacak. Bu özellikler, kullanıcıların yüksek çözünürlüklü ve akıcı bir görüntü deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

Üçlü kamera kurulumu

Vivo X200 serisi, üçlü kamera kurulumu ile gelecek. Digital Chat Station’ın iddiasına göre, bu telefonlar dairesel bir kamera modülüne sahip olacak. Bu aslında şaşırtıcı değil çünkü Vivo X100 serisinde de benzer bir kamera kurulumu mevcuttu. X200’de, 50 MP ana kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan periskop telefoto kamera bulunacak. Bu kameralar, kullanıcılara yüksek kaliteli fotoğraflar ve videolar çekme imkanı tanıyacak.

Vivo'dan resmi açıklama bekleniyor

Vivo, X200 serisi hakkında henüz net bir açıklama yapmadı. Ancak, ortaya çıkan bilgiler, yaklaşmakta olan bu telefonların bazı özelliklerini gözler önüne seriyor. Vivo’nun X serisi telefonları, geçmiş yıllarda da dikkat çekmişti ve bu yeni seri de teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.