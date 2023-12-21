Dünyanın en büyük teknoloji YouTuber'ı 2023'ün en iyi telefonlarını açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee, bu yılki "Akıllı Telefon Ödülleri" videosunu paylaştı. İşte 2023'ün en iyi telefonları....

Teknoloji odaklı içerik üreticisi Marques Brownlee, 2023'ün en iyi akıllı telefonlarını belirlediği geleneksel "Akıllı Telefon Ödülleri" videosunu yayımladı. İşte MKBDH'nin değerlendirmesine göre yılın en iyi telefonları:

Yılın En İyi Telefonu: Google Pixel 8

MKBDH, Google'ın ekim ayında tanıttığı amiral gemisi telefonu Pixel 8'e "Yılın Telefonu" ödülünü verdi. Cihazın daha iyi ekran ve yazılım özellikleriyle dikkat çektiğini belirtti.

En İyi Kamera ve En İyi Pil: iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Plus

Kamera dalında ödülü iPhone 15 Pro aldı. MKBDH, Apple'ın kamera tutarlılığını övdü ve ProRes video gibi özelliklerini vurguladı. En iyi pil performansına sahip telefon ise iPhone 15 Plus olarak belirlendi.

Yılın En İyi "Büyük" Telefonu: Samsung Galaxy S23 Ultra

"Büyük" telefon kategorisinde ödülü Samsung Galaxy S23 Ultra kazandı. Cihazın büyük ekran, iyi batarya ömrü ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çektiği belirtildi.

Yılın En İyi "Küçük" Telefonu: Asus Zenfone 10

"Küçük" telefon kategorisinde en iyi seçilen cihaz Asus Zenfone 10 oldu. MKBDH, cihazın günümüz standartlarına göre küçük kalsa da iyi özelliklere sahip olduğunu ifade etti.

Yılın En İyi Fiyat/Performans Telefonu: Samsung Galaxy A54

"Fiyat/Performans" kategorisinde ödülü Samsung Galaxy A54 kazandı. MKBDH, cihazın uygun fiyatla dengeli özellikler sunduğunu belirtti.

Diğer Kazananlar:

En İyi Tasarım: HONOR Magic V2

En İyi Katlanabilir Telefon: OnePlus Open

En Çok Gelişme Gösteren Telefon: Nothing Phone 2

Yılın En Kötü Telefonu: Saga Solana Phone