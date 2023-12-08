El hareketleriyle uzaktan kontrol edilebiliyor! İşte karşınızda Realme GT5 Pro

Realme, yeni amiral gemisi telefonu GT5 Pro’yu duyurdu. Çoğu konuda cihaz OnePlus 12 ile aynı özelliklere sahip ama bu modelin tek bir farkı var. İşte ayrıntılar...

Realme, bugün Çin'de tanıttığı en yeni amiral gemisi telefonu GT5 Pro ile dikkat çekiyor. Bu, Çinli teknoloji devinin 2022'nin başında tanıtılan GT2 Pro'dan bu yana çıkardığı ilk Pro model amiral gemisi cihazı olma özelliği taşıyor.

Dokunmadan yönetmek mümkün

Realme GT5 Pro, genel anlamda birkaç gün önce tanıtılan OnePlus 12 ile benzer özelliklere sahip. Ancak telefon, dokunmadan el hareketleriyle kontrol etme gibi ilginç özelliklere de sahip.

Tasarım açısından öne çıkan telefon, arkasında dokulu bir yapı ile geliyor ve 6,78 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Ekran ayrıca 2,160 Hz dokunma örnekleme hızı ve 4.500 nit parlaklık gibi özelliklere sahip.

GT5 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisini barındıran en yeni telefonlardan biridir. Bu işlemci, 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilmiş ve 256 GB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunmaktadır.

Kamera tarafında, telefonun üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 50 MP, 3x periskop kamera 50 MP ve ultra geniş açılı lens 8 MP çözünürlüğünde. Ön tarafta ise 32 MP'lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Realme GT5 Pro, 5.400 mAh batarya kapasitesine sahiptir ve 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunmaktadır. Ayrıca IP64 dayanıklılık derecesine sahiptir ve kutudan Android 14 tabanlı Realme UI 5.0 ile çıkmaktadır.

Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri, avuç tabanlı kilit açma özelliğidir. Telefonun önündeki sensör sayesinde avuç, ekrana yaklaştırılarak kilidin açılıp kapanabileceği belirtiliyor. Ayrıca, el hareketleriyle kontrol etmeyi sağlayan yapay zeka destekli bir hareket kontrol sistemi de bulunmaktadır.

Realme GT5 Pro'nun fiyatları şu şekildedir:

12 GB + 256 GB: 464 dolar

16 GB + 256 GB: 507 dolar

16 GB + 512 GB: 550 dolar

16 GB + 1 TB: 594 dolar

Şu an için, Çin'de satışa sunulan GT5 Pro'nun küresel pazara ne zaman geleceği belirsizdir.