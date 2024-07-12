Fotoğrafçılıkta devrim yaratacak Vivo X100 Pro çok yakında Türkiye'de

Oldukça iddialı vivo X100 Pro çok yakında Türkiye'de tüketicilerle buluşacak.

Mobil fotoğrafçılık alanında iddialı olan Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Vivo X100 Pro'nun Türkiye'de satışa çıkacağını duyurdu. r.

Vivo X100 Pro özellikleri ve yenilikleri

'Önce Kamera' felsefesi

Vivo, "Önce Kamera" felsefesiyle hareket ederek, mobil fotoğrafçılıkta çığır açmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, ünlü Alman optik markası ZEISS ile iş birliği yaparak, akıllı telefonlarda görüntülemeyi dönüştürüyor. ZEISS'ın titiz standartları ve sertifikasyon süreçleri sayesinde, Vivo X100 Pro, profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekim yetenekleri sunuyor.

Vivo X100 Pro, üçlü 50 MP kamera kurulumuyla dikkat çekiyor. Ana kamera, 1 inç sensörlü 50 MP lens ile donatılmışken, periscope telefoto lens de ZEISS imzasını taşıyor ve 100x'e kadar yakınlaştırma imkanı sunuyor. Ayrıca, 119 derecelik Super Geniş Açılı kamera ile geniş açılı manzara fotoğrafları çekmek mümkün. Kamera bloğunda PDAF, OIS ve gyro-EIS gibi teknolojiler bulunuyor ve 8K video çekim imkanı sağlanıyor.

Üstün performans ve donanım

Vivo X100 Pro, MediaTek Dimensity 9300 işlemcisiyle yüksek performans sunuyor. Cihazda 16 GB RAM ve 16 GB genişletilmiş RAM ile birlikte toplamda 32 GB RAM kapasitesi bulunuyor. 512 GB depolama alanı, kullanıcıların geniş bir veri ve medya saklama alanına sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca, IP68 sertifikası ile suya ve toza dayanıklı olan cihaz, 100 W hızlı şarj ve 50 W kablosuz şarj destekli 5.400 mAh bataryaya sahip.

Gelişmiş ekran teknolojisi

Vivo X100 Pro'nun ekranı, 2800x1260 piksel çözünürlüğünde ve 120Hz tazeleme hızına sahip LTPO panelden oluşuyor. Bu ekran, yüksek çözünürlük ve akıcı bir görsel deneyim sunarak, kullanıcıların multimedya içeriklerini en iyi şekilde görüntülemelerini sağlıyor.

Şık ve dayanıklı tasarım

Vivo X100 Pro, Asteroit Siyah renk seçeneğiyle estetik ve şık bir tasarım sunuyor. Dayanıklı yapısı ve premium malzeme kalitesiyle dikkat çeken bu cihaz, hem göz alıcı hem de kullanışlı bir deneyim vaat ediyor.