Galaxy S25 Ultra daha fazla RAM ve gelişmiş özelliklerle geliyor

Samsung'un son amiral gemisi telefonu olan Galaxy S25 Ultra hakkında heyecan verici yeni bilgiler ortaya çıktı.

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S25 Ultra, teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. Ünlü sızıntı kaynağı Sawyer Galox'un X platformunda yaptığı paylaşıma göre, Galaxy S25 Ultra, selefi Galaxy S24 Ultra'dan 4GB daha fazla RAM ile donatılacak.

Galaxy S25 Ultra'nın beklenen özellikleri

Sawyer Galox'un paylaşımına göre, Galaxy S25 Ultra'nın farklı depolama ve RAM seçenekleri şu şekilde olacak:

12GB RAM + 256GB Depolama

16GB RAM + 512GB Depolama

16GB RAM + 1TB Depolama

Cihazın 6.9 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağı da iddialar arasında yer alıyor. Bu ekran boyutu, kullanıcıların daha geniş bir görüntüleme deneyimi yaşamalarını sağlayacak.

RAM Kapasitesinde Geri Dönüş

Samsung, Galaxy S20 Ultra ve Galaxy S21 Ultra modellerini 16GB RAM ile piyasaya sunmuştu. Ancak Galaxy S22 Ultra'da bu kapasite 12GB'a düşürülmüştü. Galaxy S25 Ultra ile Samsung'un tekrar 16GB RAM kapasitesine dönmesi bekleniyor. Bu değişikliğin, daha yüksek işlem yetenekleri gerektiren Gemini Nano v2 işlemcisi nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Sızıntıya göre, 16GB RAM sadece Galaxy S25 Ultra'nın 512GB ve 1TB varyantlarıyla sunulacak. Bu, yoğun işlem gücü ve büyük depolama alanı gerektiren kullanıcılar için ideal bir seçenek olacak.

Diğer Beklenen Özellikler

Daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre, Galaxy S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy işlemcisi ile donatılacağı belirtiliyor. Ayrıca, cihazın 5.000 mAh kapasiteli bir pil ve 45W hızlı şarj desteği ile gelmesi bekleniyor. Bu özellikler, kullanıcıların uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanıyla daha verimli bir kullanım deneyimi yaşamalarını sağlayacak.