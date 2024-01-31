Samsung, bu yıl yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi olan Galaxy Z Flip 6’nın Galaxy Z Flip 5'ten daha büyük bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

Samsung'un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6'nın Temmuz ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Her geçen gün, bu cihazlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Son gelen bilgilere göre, Galaxy Z Flip 6'nın önceki modelinden daha büyük bir bataryaya sahip olacağı belirtiliyor.

Galaxy Z Flip 6'nın, 4.000mAh bataryası olabilir

Galaxy Z Flip 6'nın batarya kapasitesi hakkında yapılan tahminlere göre, cihazda çift batarya yapılandırması kullanılacak. İlk hücre 1.097mAh (nominal değer) kapasiteye sahip olacakken, ikinci hücre 2.790mAh (nominal değer) kapasiteye sahip olacak. Bu da toplamda 3.887mAh (nominal değer) batarya kapasitesi sunacak demektir. Bu, önceki modellerden daha büyük bir batarya anlamına geliyor ve Galaxy Z Flip 6'nın performansını artırabilir. Ayrıca, bazı tahminlere göre, Galaxy Z Flip 6'da Galaxy S24 modelinde olduğu gibi 4.000mAh batarya kullanılabilir.

Galaxy Z Flip 6'nın diğer özellikleri arasında, selefine kıyasla daha büyük iç ve dış ekranlar bulunacak. Önceki modelde iç ekran 6,7 inçken, dış ekran 3,4 inçti. Galaxy Z Flip 6'da ise iç ekranın tam boyutu henüz açıklanmamış olsa da, dış ekranın 3,9 inç olması bekleniyor.

Kamera açısından, Galaxy Z Flip 6'nın geçen yılki 12 megapiksel birincil kamera yerine 50 megapiksel kamera sensörüne sahip olması bekleniyor. Diğer kameralar hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

Ayrıca, yeni Galaxy Z serisinin tamamının Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy işlemci ve Galaxy AI özellikleriyle donatılmış olarak gelmesi bekleniyor. Bu da cihazların yüksek performans ve optimize edilmiş yapay zeka özellikleri sunacağı anlamına geliyor.