Google Pixel 8a'nın fiyatı belli oldu! Google Pixel 8a ne kadar?

Google Pixel 8a'nın fiyatının sızdırılması, heyecanla beklenen bir lansman öncesinde dikkat çeken bir gelişme oldu. 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi beklenen I/O 2024 etkinliğinde tanıtılacak olan Pixel 8a, özellikleriyle ve fiyatıyla merak konusu olmaya devam ediyor. Detaylar haberimizde...

Google Pixel 8a'nın fiyatının sızdırılması, kullanıcılar arasında merak uyandırdı. İşte cihazın beklenen özellikleri ve sızdırılan fiyatıyla ilgili detaylar...

Google Pixel 8a'nın fiyatı ne kadar olacak?

Teknoloji devi Google, yakın bir zamanda düzenleyeceği I/O 2024 etkinliğinde yeni akıllı cihazları Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL'yi tanıtacak. Bu cihazlar arasında öne çıkan Pixel 8a'nın render görüntüleri, tasarımını ve renk seçeneklerini önceden gözler önüne sermişti. Şimdi ise cihazın fiyatı sızdırıldı.

Bir tipster tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre, Google Pixel 8a'nın Kanadalı bir perakendeci sitesinde listelendiği ve fiyatının ne kadar yüksek olduğu belirlendi. Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere, Pixel 8a'nın 128 GB'lık modeli 708,99 Kanada Doları, 256 GB'lık modeli ise 792,99 Kanada Doları fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Selefi Pixel 7a'nın 128 GB modeli 599 Kanada Doları fiyatla piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla Pixel 8a'nın önceki modele göre yaklaşık olarak yüzde 18 daha pahalı olduğu görülüyor. Cihazın beklenen özelliklerine gelince, 120Hz yenileme hızına ve 1400 nit en yüksek parlaklığa sahip 6,1 inç OLED panele sahip olacağı öngörülüyor.

Obsidiyen, Porselen, Bay ve Nane gibi dört farklı renk seçeneğiyle gelecek olan cihaz, Google Tensor G3 işlemcisinden güç alacak ve hız aşırtmalı bir versiyona sahip olacak. Ayrıca 8GB RAM ve Titan M güvenlik çipine sahip olacak Pixel 8a, 27W kablolu şarj destekli 4.500mAh bataryayla donatılacak.