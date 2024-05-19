Google Pixel 9 serisinin renkleri sızdırıldı

Google Pixel 9 serisinin bu yeni renk seçenekleri, teknoloji meraklıları ve Pixel hayranları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Akıllı telefon dünyasında cihazlar duyurulmadan önce sızdırılan bilgiler artık bir rutin haline geldi. Google'ın her yeni telefon serisinde olduğu gibi, bu yıl da Pixel 9 serisi hakkında erken bilgiler gelmeye başladı. Özellikle yeni renk seçenekleri, her zaman olduğu gibi merakla bekleniyordu. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması beklenen Pixel 9 serisinin renkleri şimdiden belli oldu. Ancak, cihazların çıkışına yakın bu renklerin ve renk kodlarının değişebileceği de belirtiliyor.

Google Pixel 9 serisinin renk seçenekleri

Pixel 9 serisi, Google'ın önceki modellerine kıyasla daha mat ve soluk tonlara sahip olacak. İşte modeller ve renk seçenekleri:

Pixel 9 : Obsidyen, Porselen, Yeşim, Şakayık

: Obsidyen, Porselen, Yeşim, Şakayık Pixel 9 Pro ve 9 Pro XL : Obsidyen, Porselen, Ela, Gül

: Obsidyen, Porselen, Ela, Gül Pixel 9 Fold Pro: Obsidyen, Porselen veya Altın

Renklerin anlamı ve detayları

Obsidyen ve Porselen:

Obsidyen , volkanik bir kayaç olan obsidyenin mat siyah rengini temsil ediyor. Bu renk, önceki Pixel modellerinde de sıkça kullanılan net ve koyu bir siyah ton olarak dikkat çekiyor.

, volkanik bir kayaç olan obsidyenin mat siyah rengini temsil ediyor. Bu renk, önceki Pixel modellerinde de sıkça kullanılan net ve koyu bir siyah ton olarak dikkat çekiyor. Porselen ise beyaz ancak beje yakın bir ton olarak karşımıza çıkıyor. Bu renk, sade ve sofistike bir görünüm sunuyor.

Yeşim, Şakayık ve Gül:

Yeşim rengi, adından da anlaşılacağı üzere yeşilin bir tonunu ifade ediyor. Ancak, bu renk tam bir yeşil değil, daha çok cam göbeği rengine yakın ve soluk bir ton.

rengi, adından da anlaşılacağı üzere yeşilin bir tonunu ifade ediyor. Ancak, bu renk tam bir yeşil değil, daha çok cam göbeği rengine yakın ve soluk bir ton. Şakayık ve Gül renk kodları pembe tonlarını içeriyor. Bu renkler, canlı ve parlak pembe yerine daha çok gül kurusuna yakın, pastel ve soluk pembe tonları olarak öne çıkıyor.

Ela ve Altın:

Ela rengi ise adıyla tam örtüşmüyor; daha çok griye yakın bir ton olarak tanımlanabilir. Bu renk, Pixel serisine sofistike ve modern bir dokunuş katıyor.

rengi ise adıyla tam örtüşmüyor; daha çok griye yakın bir ton olarak tanımlanabilir. Bu renk, Pixel serisine sofistike ve modern bir dokunuş katıyor. Altın rengi ise yalnızca Pixel 9 Fold Pro modelinde mevcut ve diğer renklere kıyasla daha lüks bir hava katıyor.

Google'ın bu yeni renk paleti, önceki Pixel modellerinin daha canlı ve parlak renklerinden farklı olarak, daha mat ve sofistike tonları tercih ettiğini gösteriyor. Bu renkler, cihazlara modern ve zarif bir görünüm kazandırmayı hedefliyor. Özellikle obsidyen ve porselen renkleri, hem sade hem de şık bir estetik sunuyor.

Google'ın bu renk seçimleri, kullanıcıların çeşitli zevk ve tercihlerine hitap etmeyi amaçlıyor. Obsidyenin koyu ve mat yapısı, klasik ve profesyonel bir görünüm sunarken, porselen ve yeşim gibi daha yumuşak tonlar, zarif ve sade bir estetik arayanlar için ideal olabilir. Şakayık ve gül renkleri ise daha romantik ve nazik bir tercih sunuyor.