Google'ın yeni Pixel 8a modeli hakkında önemli sızıntılar

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, Google Pixel 8a'nın özellikleri neler? Google Pixel 8a'nın fiyatı ne kadar? İşte, Google Pixel 8a hakkında merak edilenler...

Google'ın yeni cihazlarıyla ilgili önemli güvenlik sorunları ortaya çıktı. Google I/O 2024 etkinliğinde tanıtılması beklenen Pixel 8a'nın tüm özelliklerini ve Avrupa fiyatını içeren bir dosya sızdırıldı.

Google Pixel 8a'nın özellikleri ve fiyatı

Teknoloji muhabiri MysteryLupin tarafından paylaşılan PDF dosyası, Pixel 8a'nın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde gözler önüne serdi. Bu bilgiler, daha önceki sızıntılarla da uyumlu görünüyor. Sızdırılan bilgilere göre, cihaz Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan daha düşük bir işlemciye sahip olacak.

Google Pixel 8a'nın özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Tensor G3 çip

RAM: 8GB LPDDR5X

Depolama: 256GB UFS 3.1

Ekran: Corning Gorilla Glass 3, 152.1x72,7x8,9 mm

Batarya: 4492 mAh, 27W kablolu şarj

Bağlantılar: USB 3.2 Type-C, Wi-Fi 6E, IP67 su ve toz geçirmezlik, LTE, 5G

Kamera: 64MP sensör, 13MP ultrageniş açı sensörü, 13MP ön kamera

Sızıntıya göre, Pixel 8a'nın Avrupa'daki fiyatı 549 euro olacak. Ayrıca, mevcut telefonlarını yenilemek isteyenler için 150 euro indirim sunulacak. Cihaz, dört farklı renk seçeneğiyle sunulacak:

Bay, Obsidyen Siyah, Lime Yeşili ve Porselen.