Haziran ayında hangi telefonlar tanıtılacak? İşte haziran ayında tanıtılması beklenen Android telefonlar

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Android akıllı telefon dünyasında heyecan dorukta. Önde gelen markalar Oppo, Huawei, Honor ve vivo'nun yeni orta segment modellerinin tanıtım tarihleri açıklandı. Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, bu markaların yeni modelleri neredeyse aynı anda piyasaya sürülecek. İşte Haziran 2024'te tanıtılması beklenen Android telefonlarının detayları...

Haziran ayında akıllı telefon dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanacak. Önde gelen markalar Oppo, Huawei, Honor ve vivo, orta segmentte yeni modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre, bu markaların yeni telefonları neredeyse aynı anda piyasaya sürülecek. İşte Haziran 2024'te tanıtılması beklenen Android telefonlar...

Haziran 2024'te tanıtılması beklenen Android telefonlar

Oppo Reno 12 Serisi:

Oppo'nun Reno 12 serisi, yapay zeka destekli kameraları ve güçlü işlemcileriyle dikkat çekecek. Üst seviyede Snapdragon 8 Gen 2 veya Gen 3 işlemcilerle gelmesi beklenen bu modeller, orta segmentte iddialı bir konumda olacak.

Honor 200 Serisi:

Honor, 200 serisiyle Haziran ayında piyasaya yeni bir soluk getirecek. Şirketin Honor 200 Lite modelinin yanı sıra orta-üst segmente hitap eden diğer modelleri de tanıtması bekleniyor. Detaylar hala gizli tutulsa da Honor'ın yenilikçi özelliklerle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Vivo S19:

Vivo, S18 serisiyle beklentileri karşıladıktan sonra şimdi de S19 modeliyle kullanıcıları heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Tasarım ve özellik bakımından iddialı olan S19, Haziran ayında tanıtılacak ve orta segmentteki yerini alacak.

Huawei Nova 13:

Huawei, orta segmentte güçlü bir varlık göstermek için Nova 13 modelini tanıtacak. Detaylar henüz net olmasa da Nova serisinin geçmiş başarıları göz önüne alındığında, Nova 13'ün beklenenden fazlasını sunması muhtemel.