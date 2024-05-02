HONOR ve Porsche iş birliğinden yepyeni telefon

HONOR, Porsche iş birliğinde geliştirdiği HONOR Magic 6 RSR Porsche Design'ı duyurdu.

Çinli teknoloji devi HONOR, lüks otomobil markası Porsche ile gerçekleştirdiği iş birliklerine son halkayı ekliyor. "HONOR Magic 6 RSR Porsche Design" adını taşıyan bu özel akıllı telefon resmen duyuruldu ve sınırlı sayıda üretilecek.

HONOR Magic 6 RSR Porsche Design'ın fiyatı ne kadar?

HONOR Magic 6 Pro'nun temel alındığı bu model, 6.8 inçlik büyük bir ekrana sahip olacak. Ancak, bu ekran özel bir işlemden geçirilerek nano kristal kalkan koruması ve HDR modunda 5.000 nit parlaklık seviyesine ulaşacak şekilde iyileştirilmiş.

Bu özel telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca 24 GB RAM, 1 TB depolama alanı ve 80W hızlı şarj destekli 5.600 mAh batarya gibi etkileyici özellikler sunacak. Özel sürümdeki MagicOS 8.0 arayüzü, özel Porsche temaları ve yeni özelliklerle donatılmış durumda.

Kamera tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. Özel sürümde H9800 sensörü kullanılarak performans artırıldı. Bu sensör, standart versiyondan daha geniş bir dinamik aralığa sahip. Ayrıca, LiDAR destekli otomatik odaklama teknolojisi kullanılarak hızlı ve doğru çekimler sağlanıyor. 1.200 noktalı LiDAR matrisi, 60 fps'de AF görüntü takibi yapabiliyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında ise HONOR Magic 6 RSR Porsche Design, 6.8 inç FHD+ ekran, Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 24 GB RAM, 1 TB depolama, 180 MP arka kamera, 5.600 mAh batarya gibi etkileyici özelliklere sahip.

Bu özel tasarımın bir diğer dikkat çeken yanı ise fiyatı oldu. HONOR Magic 6 RSR Porsche Design'ı satın almak isteyen tüketicilerin yaklaşık olarak 2.000 doları gözden çıkarmaları gerekecek.