HONOR X8b, 108 MP kamerası ve Snapdragon işlemcisi ile duyuruldu

Orta sınıfın en iddialı modellerinden olacak HONOR X8b, harika özelliklerle tanıtıldı. İşte HONOR X8b hakkında detaylar...

Geçtiğimiz aylarda Play 8T modeliyle dikkatleri üzerine çeken HONOR, şimdi ise orta sınıfta iddialı bir cihaz daha tanıttı: X8b. iPhone modellerini andıran köşeli tasarımı, öne çıkan kamera düzeni ve Dinamik Ada teknolojisini kullanan Magic Capsule özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte HONOR X8b'nin detayları:

Ekran:

6,7 inç boyutunda, AMOLED panel

2412 x 1080 Full HD+ çözünürlük

90 Hz tazeleme hızı

2000 nit parlaklık seviyesi

Kamera:

Ön kamera: 50 MP çözünürlük, soft-LED flaş desteği

Arka kamera: 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro lens

Çift SIM desteği ve 4G VoLTE desteği

Yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucusu

Batarya:

4500 mAh kapasiteli batarya

35W hızlı şarj desteği

Tasarım:

Gece yarısı siyahı, titanyum gümüş rengi, ve göz alıcı yeşil renk seçenekleri

Satış ve Fiyat:

İlk olarak Suudi Arabistan'da satışa sunuluyor

Başlangıç fiyatı yaklaşık 240 dolar

Donanım Seçenekleri:

8 GB RAM + 128 GB depolama

8 GB RAM + 256 GB depolama

8 GB RAM + 512 GB depolama

Yazılım:

Android 13 + MagicOS 7.2

HONOR X8b, şık tasarımı ve güçlü özellikleriyle orta sınıfta iddialı bir seçenek sunuyor. Henüz hangi pazarlarda satışa sunulacağı tam olarak belirlenmemiş olsa da, başlangıç fiyatıyla dikkat çekiyor.