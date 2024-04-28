HTC U24 serisinden cihazın beklenen özellikleri ortaya çıktı

HTC'nin U24 serisinden bir akıllı telefonun Geekbench testinde ortaya çıkması, teknoloji dünyasında heyecan yarattı.

HTC, sessizliğini uzun bir süre koruduktan sonra U24 serisinden bir akıllı telefonun Geekbench'te listelendiği haberleriyle tekrar gündeme geldi. Bu gelişme, HTC'nin yeni nesil cihazlarını tanıtmaya hazırlandığına dair heyecan uyandırdı. Geekbench listesinde ortaya çıkan bilgilere göre, U24 veya U24 Pro olarak adlandırılması beklenen cihaz, oldukça iddialı özelliklere sahip.

Piyasada oldukça iddialı bir konuma sahip

Geekbench'te 2QDA100 model numarasıyla görünen cihaz, tek çekirdekli performansta 1.095 puan, çok çekirdekli performansta ise 3.006 puan elde etti. Listeleme, cihazın kod adının "crow" olduğunu ve 1+3+4 çekirdek konfigürasyonuna sahip sekiz çekirdekli bir işlemciyle geleceğini gösterdi. Bu da HTC'nin Qualcomm Snapdragon 7 Serisi'nin 3. Nesli yonga setinden güç alabileceğini işaret ediyor.

Geekbench listesi ayrıca cihazın 12 GB RAM'e sahip olacağını ve Android 14 işletim sistemini çalıştıracağını ortaya koydu. Geçtiğimiz günlerde aynı model numarasına sahip bir cihazın Bluetooth SIG sertifikası aldığı da belirtilmişti. Bu da cihazın Bluetooth 5.3 bağlantı standardını destekleyeceğini gösteriyor. Bu bilgiler, HTC'nin U24 serisiyle piyasada iddialı bir konum elde etmeyi hedeflediğini düşündürüyor.