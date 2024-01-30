Huawei Mate 60 serisi rekora koşuyor

Huawei'nin mevcut amiral gemisi telefonları Mate 60, 60 Pro ve 60 Pro Plus, satış rekoru kırmayı sürdürürken, toplam kaç adet sattığı ortaya çıktı.

Huawei'nin merakla beklenen Mate 60 serisi, kullanıcılarla buluşturulduğu günden bu yana büyük ilgi gördü. Seride yer alan Mate 60, Mate 60 Pro ve Pro Plus modelleri, 5G desteği ve Kirin 9000S yonga seti gibi özellikleriyle olumlu eleştiriler almıştı. Son zamanlarda ortaya çıkan verilere göre, Huawei Mate 60 serisinin toplamda 30 milyondan fazla satış rakamına ulaştığı belirlendi.

Mate 60 satış rekoru kırdı

Şirket içinden sızdırılan bir rapora göre, Mate 60 serisi hem küresel hem de Çin pazarında büyük ilgi gördü. 30 milyon adetten fazla satış rakamı, bu serinin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Özellikle Mate 60 Pro'nun altı haftada 1,6 milyon adet satış rakamına ulaşması, serinin popülerliğini ve talebini yansıtıyor. Huawei'nin başlangıçta 20 milyonluk bir sevkiyat hedefi olduğu hatırlanırsa, elde edilen satış rakamları oldukça etkileyici.

Huawei Mate 60 serisinin başarısının yanı sıra, şirketin bir sonraki telefonları olan Mate 70 serisinin de yakın zamanda tanıtılması bekleniyor. Raporlara göre, yeni seride 1 inç boyutunda birincil kamera ve muhtemelen iki farklı ekran boyutuyla karşılaşacağız. Detaylar hakkında net bilgilere sahip olmak için biraz daha beklememiz gerekecek.

2014: Huawei Mate 7 - 7 milyon adet üzeri

2015: Huawei Mate 8 serisi - 6.8 milyon adet

2016: Huawei Mate 9 serisi - 10 milyon adet üzeri

2017: Huawei Mate 10 serisi - 10 milyon adet

2018: Huawei Mate 20 serisi - 17 milyon adet

2019: Huawei Mate 30 serisi - 20 milyon adet

2020: Huawei Mate 40 serisi - 10 milyondan az

2022: Huawei Mate 50 serisi - 7 milyondan az

2023: Huawei Mate 60 serisi - 30 milyon adet üzeri.