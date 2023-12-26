Huawei Nova 12 serisi açıklandı! Türkiye'ye gelse...

Huawei, bir süredir beklenen yeni telefonu Nova 12'yi sonunda duyurdu. 3 modelle karşımıza çıkan şirket, tüketicileri memnun etmeyi başaracak diyebiliriz. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Huawei, uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni akıllı telefon serisi olan "Nova 12"yi resmen duyurdu. İşte Huawei Nova 12, Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra'nın özellikleri:

Huawei Nova 12 Ultra:

6.76 inç OLED ekran, 2776 x 1224 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı.

Kirin 9000SL işlemci.

Depolama: 512 GB - 1024 GB.

RAM: Açıklanmadı.

Ön Kamera: 60 MP (f/2,4) + 8 MP (f/2,2) (2-5x optik yakınlaştırma).

Arka Kamera: 50 MP (f/1,4 - f/4,0) + 8 MP (f/2,2).

Batarya: 4600 mAh (100W hızlı şarj).

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.

Huawei Nova 12 Pro:

6.76 inç OLED ekran, 2776 x 1224 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı.

Kirin 8000 işlemci.

Depolama: 256 GB - 512 GB.

RAM: Açıklanmadı.

Ön Kamera: 60 MP (f/2,4) + 8 MP (f/2,2) (2-5x optik yakınlaştırma).

Arka Kamera: 50 MP (f/1,4 - f/4,0) + 8 MP (f/2,2).

Batarya: 4600 mAh (100W hızlı şarj).

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.

Huawei Nova 12:

6.7 inç OLED ekran, 2412 x 1084 piksel çözünürlük, 120 Hz tazeleme oranı.

İşlemci: Açıklanmadı.

Depolama: 512 GB.

RAM: Açıklanmadı.

Ön Kamera: 60 MP (f/2,4).

Arka Kamera: 50 MP (f/1,9) + 8 MP (f/2,4) (10x optik yakınlaştırma).

Batarya: 4600 mAh (100W hızlı şarj).

İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.

Fiyatlar:

Huawei Nova 12: 475 dolar

Huawei Nova 12 Pro: 560 dolar (256 GB), 615 dolar (512 GB)

Huawei Nova 12 Ultra: 660 dolar (512 GB), 770 dolar (1 TB)

Huawei Nova 12 serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için belli değil, ancak önceki modellerin Türkiye'de satışa sunulduğunu hatırlatalım.