Huawei nova 12 serisi satışa çıktı

Huawei'nin teknoloji dünyasına getirdiği yeni bir soluk olarak tanıtılan Nova 12 Serisi, akıllı telefon tutkunlarını heyecanlandırmaya devam ediyor. Çin merkezli teknoloji devi, Nova 12s ve Nova 12 SE modellerini piyasaya sürerek kullanıcıların beğenisine sundu.

Çin'in önde gelen teknoloji devlerinden Huawei, heyecan verici yeni akıllı telefon serisi olan Nova 12'yi tanıttı. Nova 12s ve Nova 12 SE modelleri, Huawei'nin online satış mağazasında kullanıcılarla buluştu. Bu yeni seride, önceki Nova serisinden miras alınan Star Orbit Ring tasarımıyla dikkat çekiyor.

Benzersiz deneyim sunuyor

Huawei Nova 12s'in en dikkat çekici özelliği, 60MP çözünürlüğündeki Ultra Geniş Selfie Kamerasıdır. Bu kamera, 100 derecelik ultra geniş açısıyla daha büyük grup fotoğraflarını mümkün kılar. Arka tarafta, çeşitli çekim modlarına sahip 50MP Ultra Vision ana kamera ve 8MP Geniş Açılı Makro Kamera bulunmaktadır. Ayrıca Nova 12s, 4500 mAh kapasiteli bir pil ve 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 ile güçlendirildi.

Nova 12 Serisi, Huawei'nin yeni EMUI 14 işletim sistemini kullanan ilk akıllı telefonlar arasındadır. Yeni işletim sistemi, önceki nesillere göre güvenlik, kişiselleştirme ve verimlilik alanlarında gelişmiş özellikler sunmaktadır. Temiz bir arayüz ve eğlenceli özelleştirmelerin yanı sıra, Canlı Görünüm ve Kilit Ekranı Temaları gibi kullanıcı dostu özellikler de bulunuyor.

Nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, alıcılarına 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediyeleri sunulmaktadır. Nova 12 SE ise 19.999 TL fiyatla piyasaya sürülürken, 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

Ayrıca, ANOVA121000PR indirim kuponu kullanılarak Nova 12 Serisi telefonlarda 1.000 TL indirim fırsatı sunulmaktadır. Nova 12 Serisi, kullanıcılarına şık tasarım ve güçlü performansın yanı sıra benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor.