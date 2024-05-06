Huawei nova serisinin yeni üyesi Huawei nova 12s'i satışa sundu

Huawei'nin merakla beklenen nova 12s akıllı telefonu satışa çıktı.

Çin'in önde gelen teknoloji devi Huawei, Türkiye pazarında yeni bir akıllı telefonu Huawei nova 12s'i tanıttı.

Huawei nova 12s'in özellikleri ve fiyatı ne kadar?

İnce ve şık tasarımıyla dikkat çeken nova 12s, Extreme R Angle tasarımıyla öne çıkıyor ve daha önceki nova serisi telefonlardan miras aldığı Star Orbit Ring tasarımını taşıyor. Telefonun hafifliği ve inceliği de dikkat çekiyor; sadece 168 gram ağırlığında ve 6,8 mm kalınlığında.

Huawei nova 12s'in en dikkat çeken özelliklerinden biri, 60MP çözünürlüğündeki Ultra Geniş Selfie Kamerası. Bu kamera, 100 derecelik ultra geniş açısıyla daha büyük grup fotoğrafları çekmeyi mümkün kılıyor. Arka tarafta ise 50MP Ultra Vision Ana Kamera ve 8MP Geniş Açılı Makro Kamera bulunuyor, çeşitli çekim modları ve XD Portre Motoru ile destekleniyor.

Telefonun gücü Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemciden alınıyor ve 8 GB RAM ile 256 GB depolama alanına sahip. Ayrıca, 4500 mAh kapasiteli bir pil ve 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 desteği de sunuluyor.

Huawei nova 12s, 22.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunulurken, alıcılara ek avantajlar da sunuluyor. Satın alımlarında 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor. Ayrıca, ANOVA121000PR indirim kupon kodu kullanılarak nova 12 Serisi telefonlarda 1.000 TL indirim kazanmak da mümkün.