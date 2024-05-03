Huawei, P serisinde değişiklik!

Huawei, P serisi akıllı telefonlarında isim değişikliğine gitti.

Huawei, bugün yaptığı açıklamayla Huawei P serisi akıllı telefonlarının artık Huawei Pura olarak yeniden adlandırılacağını duyurdu. Bu değişiklikle birlikte yakında çıkacak olan P70'in yeni Pura serisinin ilk ürünü olacağı açıklandı.

Yeni zirvelere taşınacak

Huawei, 2012 yılında ilk P Serisi telefonu Ascend P1'i piyasaya sürdükten sonra seriyi P60'a kadar devam ettirdi. Ancak son zamanlarda çıkan söylentiler, Huawei P serisinin isminin değişeceğine işaret ediyordu. Bugün ise Huawei'nin resmi web sitesinde yayınlanan bir mektupta şirket, P Serisi'ni Huawei Pura olarak yeniden adlandırdığını açıkladı.

Huawei'nin açıklamasında, P Serisi'nin yarattığı unutulmaz anılardan bahsedilirken, yeni dönemde Pura Serisi'nin mobil fotoğrafçılık, estetik tasarım ve yaratıcılık konularında yeni zirvelere taşınacağı vurgulandı.

Pura Serisi'nin, mobil fotoğrafçılık deneyimini geliştirmek, benzersiz tasarım yenilikleri sunmak ve teknoloji ile modayı birleştirmek gibi hedefleri bulunuyor. Huawei, yayınladığı mektupta Pura 70 Serisi'nin yakında piyasaya sürüleceğini ve güncellemeler için resmi web sitesini takip etmeye devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Daha önce sızdırılan bilgilere göre, Pura 70 Serisi'nin Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra olmak üzere dört modelden oluşacağı biliniyordu. Huawei'nin web sitesinde de şu an bu modellerden Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri yer alıyor.