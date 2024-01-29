Huawei P70, üçlü 50MP kamera kurulumuna sahip olacak

Huawei'nin bir sonraki akıllı telefon serisinin Huawei P70 serisi olması bekleniyor. Mart sonu ya da Nisan başı gibi piyasaya sürülmesi planlanıyor .

Huawei'nin bir sonraki akıllı telefon serisinin Huawei P70 serisi olması bekleniyor.Mart sonu ya da Nisan başında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Son zamanlarda bu telefonlar hakkında çok şey duyuyoruz. Hafta sonu gelen yeni bir sızıntı cihazın kamera özelliklerini detaylandırıyor.

Kamerası 50 MP olabilir

Digital Chat Station'a göre, yaklaşmakta olan Huawei P70, değişken diyafram açıklığına sahip 50MP Sony IMX989 birincil sensöre sahip olacak. Bu ana kamera 50MP ultra geniş bir ünite ve makro özellikli 50MP 4x periskop telefoto atıcı ile eşleştirilecek.

Daha önce aynı kaynak telefonun 50MP OmniVision OV50H birincil kameraya sahip olacağını açıklamıştı. Sony sensörlü model Huawei P70 Art olabilir gibi görünüyor. Buna karşılık, OmniVision sensörlü olan Huawei P70 Pro olabilir. Bugün erken saatlerde Digital Chat Station, P70 ailesinin iki ekran kullanacağını açıkladı.Bu ekranlar 6,5 ve 6,8 inç boyutlarında olacak.Her iki panel de 1.5K çözünürlük ve LTPO teknolojisi sunacak. Her tarafta mikro kavislere sahip olacaklar.

Huawei P70 serisinin 5G özellikli bir HiSilicon çip tarafından desteklenmesi bekleniyor.Akıllı telefon, Mate 9000 serisi gibi bir Kirin 60S SoC barındırabilir.Ming-Chi Kuo'ya göre, Art modeli 1G6P cam-plastik hibrit lensler kullanacak.

Huawei P70 ailesi hakkında daha fazla bilgi edinmek için sabırsızlanıyoruz. Eğer iki ay içinde gerçekten resmiyet kazanacaksa, bu telefonlarla ilgili daha fazla detay internette ortaya çıkacaktır.