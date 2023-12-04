Huawei Pocket S2 çıkışı ertelendi

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Huawei Pocket S2'nin çıkışı ertelendi. Telefonu bekleyen teknoloji severler 2024 yılının ilk çeyreğini beklemek durumunda kalacak.

Huawei'nin katlanabilir telefon serisi Pocket S2'nin çıkış tarihi ertelendi. Telefon için Şubat 2024'e kadar beklenmesi gerekecek. Sızdırılan kılıf görüntüleri, telefonun selefi olan Pocket S'ten daha büyük bir form faktörüne ve ikili dairesel kamera adasına sahip olduğunu gösteriyor.

Önceki Pocket S modeli, 6.9 inç büyüklüğünde, 2790x1188 piksel çözünürlüğünde bir OLED ekrana ve 120Hz yenileme hızına sahipti. 1440Hz PWM karartma ve 300Hz dokunmatik örnekleme hızları da bulunmaktaydı. Kapak bölümünde ise 1.04 inç boyutlarında harici bir OLED ekran bulunuyordu.

Pocket S, Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci ile güçlendirilmişti ve 40W şarj destekli 4,000mAh pil kapasitesine sahipti. Ayrıca, 40+13MP çift kamera kurulumuyla geliyordu.

Huawei Pocket S2'nin teknik özellikleri henüz açıklanmamış olsa da, Huawei'nin önceki katlanabilir modellerinde sunduğu özelliklerin üzerine çıkması ve yenilikler getirmesi bekleniyor. Ancak, detaylı teknik özellikler ve resmi duyuru, Huawei'nin lansman tarihine yaklaştıkça ortaya çıkacaktır.