Huawei yeni Nova 12 serisini Türkiye'de tanıttı! İşte fiyatı

HUAWEI nova 12 Serisi akıllı telefonlarını Türkiye'de tanıttı. İşte seride bulunan modellerin fiyatı ve özellikleri...

Huawei, Türkiye pazarında yeni akıllı telefon serisi nova 12'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Bu seride Huawei nova 12s, nova 12 SE ve nova 12i modelleri yer alıyor. Her bir model, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik özellikleri ve uygun fiyatları ile dikkat çekiyor.

Huawei Nova 12s: Üstün özellikler ve şık tasarım

Huawei nova 12s, 168 gram ağırlığında hafif yapısı ve şık tasarımı ile öne çıkıyor. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran ile donatılmış. Bu ekran, 1.07 milyar rengi gösterebilme kapasitesi sayesinde mükemmel bir görsel deneyim sunuyor. Teknik özellikleri arasında Qualcomm Snapdragon 778G 4G işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor.

4500 mAh kapasitesindeki bataryası, 66W HUAWEI SuperCharge Turbo 2.0 desteği ile hızlı şarj imkanı sunuyor. Kamera özelliklerine gelince, 60MP Ultra Geniş Selfie Kamerası ve 50MP Ultra Görüş Ana Kamerası ile yüksek çözünürlükte fotoğraf çekimleri yapılabiliyor. XD Portre Motoru, grup fotoğraflarında 100° ultra geniş açı imkanı sunuyor.

Nova 12s, Türkiye'de 22.999 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. Lansmana özel olarak, 4.999 TL değerinde FreeBuds 5 ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi hediye ediliyor.

Huawei Nova 12 SE: Genç kullanıcılar için ideal

Genç kullanıcıları hedefleyen Huawei nova 12 SE, 108MP Üçlü Portre Kamerası ve F1.9 diyafram açıklığı ile dikkat çekiyor. Cihaz, EMUI 14 işletim sistemi ile geliyor ve kullanıcılarına akıcı bir deneyim sunuyor.

4400 mAh bataryası, AI Güç Tasarrufu Teknolojisi ile uzun pil ömrü sağlarken, 66W HUAWEI SuperCharge desteği ile hızlı şarj olabiliyor. Yeşil, beyaz ve siyah renk seçenekleri ile sunulan nova 12 SE, Türkiye'de 19.999 TL fiyatla satışa çıkıyor. Satın alımda, 2.499 TL değerinde FreeBuds 5i ve 2.599 TL değerinde 12 Ay Ekran Hasarı Garantisi de hediye ediliyor.

Huawei Nova 12i: Güçlü kamera ve uzun pil ömrü

Huawei nova 12i, 108MP ultra yüksek çözünürlüklü kamerası ve 5000 mAh pili ile dikkat çeken bir diğer model. Cihaz, 6,7 inç boyutunda ve 30/60/90 Hz uyarlanabilir ekranı ile kullanıcılarına esnek bir görüntüleme deneyimi sunuyor. Ekranda yer alan Yumuşak Karartma Kontrolü, okuma deneyimini iyileştiriyor.

Nova 12i, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile Türkiye'de 14.999 TL'den satışa sunuluyor. Bu model de 1 yıllık ekran hasarı garantisi ve Huawei FreeBuds 5i kablosuz kulaklık hediyesi ile geliyor. Ayrıca, lansman dönemine özel 600 TL indirim kuponu da avantajlar arasında yer alıyor.