Huawei'nin yeni amiral gemisi serisi HUAWEI Pura 70 Türkiye'de satışta

Huawei, en yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi HUAWEI Pura 70'i Türkiye'de satışa sunuldu. İşte, Huawei Pura 70'in özellikleri...

Huawei, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi HUAWEI Pura 70'i 22 Mayıs itibarıyla Türkiye'de satışa sundu. Serinin, HUAWEI Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşan zengin seçenekleri, teknoloji tutkunlarına farklı ihtiyaç ve beklentilere uygun çözümler sunuyor. Başlangıç fiyatı 39.999 TL olan bu yeni seri, üstün kamera özellikleri ve gelişmiş ekran teknolojileriyle dikkat çekiyor.

HUAWEI Pura 70 Ultra: Yenilikçi kamera teknolojisi

HUAWEI Pura 70 Ultra, özellikle kamera performansıyla öne çıkıyor. Ultra Işık Alan Pop-Out Camera'sındaki 1 inç sensör ve F1.6 diyafram açıklığı, profesyonel seviyede fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. HUAWEI XD Motion Engine, hareketli nesneleri 300 km/s hızla durdurup kaydedebilme özelliğine sahip. Ayrıca, bu modelin ana kamerası, sektörde 1 inç sensöre sahip geri çekilebilir ilk kamera olma özelliğini taşıyor, bu da fotoğrafçılıkta devrim niteliğinde bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Pura 70 ve Pura 70 Pro: Gelişmiş kamera ve ekran özellikleri

Pura 70 ve Pura 70 Pro modelleri de Ultra Işık Alan kamera sistemi ile donatılmış durumda. Her iki modelde de 1/1.3 inç sensör ve F1.4 diyafram açıklığı bulunuyor. Huawei, kameradaki yüksek hassasiyetli kayar kılavuz motoru ile odak doğruluğunun artırıldığını ve sarsıntı önleme açısının yüzde 91 oranında geliştirildiğini belirtiyor. Ek olarak, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra, Ultra Işık Alan Makro Telefoto Kamera ile donatılmış durumda ve F2.1 telefoto diyafram açıklığı ile 200x zoom aralığını destekliyor.

Üstün ekran teknolojisi ve dayanıklılık

HUAWEI Pura 70 Serisi, 2.500 nit parlaklığa ulaşabilen Ultra Yüksek Çözünürlüklü ekran teknolojisini destekleyen HUAWEI X-True Ekran ile birlikte geliyor. Ekran, 1-120Hz LTPO Adaptif Yenileme Hızına sahip. Ayrıca, Pura 70 ve Pura 70 Pro modelleri Süper Dayanıklı Kunlun Cam ile güçlendirilmişken, Pura 70 Ultra ise Kristal Zırh Kunlun Cam kullanıyor. Bu, çizilme direncinin yüzde 300 oranında artırıldığı anlamına geliyor.

Güçlü batarya ve hızlı şarj özellikleri

HUAWEI Pura 70, 4.900mAh kapasiteli pili ve 66W kablolu, 50W kablosuz HUAWEI SuperCharge desteği ile geliyor. Pura 70 Pro ise 5.050mAh pili ve 100W kablolu, 80W kablosuz HUAWEI SuperCharge ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Serinin en üst modeli olan Pura 70 Ultra, 5.200mAh pil kapasitesi ile 100W kablolu ve 80W kablosuz HUAWEI SuperCharge desteği sunuyor. Tüm modeller, yeni EMUI 14.2 işletim sistemi ile geliyor.

Fiyatlar ve ön sipariş avantajları

Huawei Pura 70, 39.999 TL, Pura 70 Pro 49.999 TL ve Pura 70 Ultra ise 69.999 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Ön siparişe özel olarak, 6.499 TL değerindeki FreeBuds 3 Pro hediye ediliyor. Ek olarak, APURA70ULTRAPR kupon kodu ile Pura 70 Ultra için 3.000 TL, APURA70PR kupon kodu ile Pura 70 ve Pura 70 Pro için 2.000 TL indirim sağlanıyor.