HyperOS güncellemesi alacak telefon modelleri belli oldu

HyperOS güncellemesi alacak telefon modelleri belli oldu
Xiaomi ve Poco, küresel pazarda satışa çıkan telefonları için HyperOS güncellemesini alacak modelleri duyurdu. Güncelleme, 2024'ün ilk çeyreğinden itibaren sunulmaya başlayacak.

Xiaomi, sosyal medya platformu üzerinden 2024’ün ilk çeyreğinde HyperOS güncellemesi alacak telefonları açıkladı. Şirketin resmi açıklamasına göre, bu güncelleme Xiaomi 13 serisi (Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T ve 13T Pro), Redmi Note 12 ve 12S, Xiaomi Pad 6 ve POCO F5 modellerini kapsayacak. POCO global hesabı da HyperOS'u alacak ilk telefonu duyurdu.

HyperOS güncellemesi alacak telefonlar belli oldu

HyperOS güncellemesi, Xiaomi 13 serisinin yanı sıra Redmi Note 12 ve 12S ile Xiaomi Pad 6'ya 2024’ün ilk çeyreğinde ulaşacak. POCO F5 modeli, HyperOS'a güncellenecek ilk Poco telefon olacak. Şu an için güncelleme sürüm bilgisi paylaşılmamıştır; ancak şirket, bu bilginin ilerleyen tarihlerde paylaşılacağını belirtti. Eski Xiaomi, Redmi veya Poco telefon kullanıcıları, HyperOS'u deneyimleyebilmek için bir süre beklemeleri gerekecek gibi görünüyor.

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