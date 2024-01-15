Infinix'ten telefonun rengini değiştirebilen teknoloji!

Infinix, teknoloji alanındaki son gelişmelerini CES 2024’te tüketicilerin beğenisine sundu. Geliştirilen özellikle birlikte telefonun arkasındaki panellerin renkleri değiştirilebiliyor.

Hong Kong merkezli akıllı telefon üreticisi Infinix, CES 2024 etkinliğinde bir dizi yenilikçi teknolojiyi tanıttı. Öne çıkanlar arasında E-Color Shift adlı akıllı telefon renk dönüştürücüsü, AirCharge kablosuz şarj teknolojisi ve Extreme-Temp Battery konsepti bulunuyor.

E-Color Shift (akıllı telefon renk dönüştürücüsü)

E-Color Shift, akıllı telefonların arka panelinin renklerini değiştirmelerine olanak tanıyan bir teknoloji. Bu sistem, renk partiküllerinin pozitif ve negatif şarjlar taşıdığı mikroyapıları kullanarak çalışıyor. Farklı voltajlar uygulandığında, mikroyapı içindeki elektrik alan değişiyor ve kullanıcının seçtiği renkleri gösteriyor.

AirCharge kablosuz şarj teknolojisi

Infinix AirCharge, kablosuz şarj istasyonu olarak kullanılan bir teknoloji. Çok bobinli manyetik rezonans ve adaptif algoritmalar kullanarak 20 cm'ye kadar ve 60 derecelik açılarda kablosuz şarj imkanı sağlıyor. Frekansları 6.78 MHz'nin altında ve 7.5W güç ile koruyucu devreler içeriyor.

Extreme-temp battery konsepti

Extreme-Temp Battery, -40°C ile 60°C şarj aralığına sahip bir batarya teknolojisi. Elektrotlarında biyomimetik elektrolit ve fusion katı hal teknolojisini içeren özellikleri sayesinde, özellikle soğuk hava koşullarında daha güvenilir performans ve dayanıklılık sağlamayı hedefliyor. Bu batarya, lityum iyonunun standart bataryalarda donmasına karşı bir çözüm sunuyor.

Infinix'in CES 2024'te tanıttığı bu teknolojiler, şirketin gelecekteki akıllı telefon modellerinde ve diğer cihazlarında kullanılabilir.