iOS 17.2.1 güncellemesi bu kez başka bir sorun getirdi!

iOS 17.2.1 güncellemesi bu kez başka bir sorun getirdi!
Apple'ın destek forumlarında yapılan paylaşımlara göre iOS 17.2.1 güncellemesi, bazı iPhone'larda hücresel bağlantı sorunlarına yol açtı. Apple'dan şimdilik bir açıklama gelmedi.

Apple'ın iOS 17 işletim sistemi, kullanıcılarına sunduğu bir dizi yenilik ve güncellemeyle birlikte beraberinde sorunları da getiriyor. Özellikle pil tüketimi konusundaki şikayetler üzerine geliştirilen iOS 17.2.1 güncellemesi, pil sorunlarını çözerken hücresel bağlantı problemleriyle karşılaşan kullanıcıları endişelendiriyor.

Bir sorun gitti bir sorun geldi

Bu güncelleme ile birlikte, bazı iPhone kullanıcıları hücresel veri bağlantısı sorunları yaşamaya başladı. Servis sağlayıcılarına bağlanamama ve hücresel veri kullanamama gibi sorunlarla karşılaşan kullanıcılar, bu durumu Apple'a bildirmiş olsalar da şirket henüz resmi bir açıklama yapmış değil.

Bazı kullanıcılar, sorunun çözümü için cihazlarını sıfırlamış olsalar da bu yöntemin sorunu gidermede etkili olmadığını ifade ediyorlar. Bu nedenle, şu an için kullanıcılar, Apple'ın bir sonraki güncelleme olan iOS 17.2.2 ya da 17.3 ile sorunu düzelteceği umudunu taşıyorlar.

Ancak, sorunun ne kadar büyük bir kullanıcı kitlesini etkilediği belirsizliğini koruyor. Apple'ın mümkün olan en kısa sürede bu soruna çözüm bulması bekleniyor.

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