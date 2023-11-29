iPhone 15 Serisi talepte büyük artış yaşıyor

Apple'ın Eylül ayında tanıttığı iPhone 15 serisi, önceki modellere göre büyük bir popülerlik elde ederek talepte önemli bir artış yaşadı.

Display Supply Chain Consultants (DSCC) tarafından hazırlanan bir rapora göre, iPhone 15 panellerine olan talep, önceki iPhone 14 ve iPhone 13 modellerine kıyasla %16 oranında arttı.

Rapor, iPhone 15 için yapılan panel sevkiyatlarının Ekim ayına kadar olan dönemde, iPhone 14 serisi için sevk edilen panel sayısına kıyasla %16 daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca, 2021'in aynı döneminde iPhone 13 serisi için yapılan sevkiyatların %21 üzerinde bir artış olduğu da belirtiliyor.

En dikkat çeken noktalardan biri, Eylül ayında iPhone 15 Pro modellerine yönelik panellerin %65'lik bir talep payına sahip olması. Ekim ayında ise Apple'ın satın aldığı panellerin %71'inin en yeni Pro modelleri için olduğu bildirilerek bu talebin daha da arttığı vurgulanıyor.

Ayrıca, iPhone 15 Pro Max'in 256GB'lık modelinin fiyatının, önceki model olan iPhone 14 Pro Max'in 128GB'lık modelinden 1.199$ daha yüksek olduğu raporda yer alıyor. Bu durum, iPhone 15 serisinin Ortalama Satış Fiyatının bir önceki modele göre %5 daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Apple'ın ana ekran tedarikçisi olan Samsung Display (SDC), iPhone 15 serisi için %81'lik bir panel tedarik payına sahip. SDC, son üç yılda dört iPhone modeli için panel tedarik eden tek Apple tedarikçisi konumunda.

Raporda ayrıca, LG Display'in Eylül ayında iPhone 15 Pro Max için panel sevkiyatına başladığı ve Ekim ayına kadar bu model için %18'lik bir paya ulaştığı belirtiliyor. LGD, sadece Pro modelleri için panel tedarikatı yaparken, Çinli BOE'nin ise geçen ay iPhone 15 için panel tedarik etmeye başladığı ve %1'lik bir paya sahip olduğu ifade ediliyor.