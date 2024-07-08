iPhone 16 Hakkında yeni detaylar: 5x optik yakınlaştırmayla geliyor

iPhone 16 Pro, fark yaratan özellik ile gelecek.

Apple'ın merakla beklenen yeni akıllı telefonu iPhone 16'nın tanıtımına kısa bir süre kala, cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kez, DigiTimes'ın raporuna göre iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro Max'in en çok övülen özelliklerinden biri olan 5x telefoto optik zum kamerayı barındıracak.

Tayvanlı üreticiler ana tedarikçi olacak

DigiTimes'ın haberine göre, Tayvanlı üreticiler Largan Precision ve Genius Electronic Optical (GSEO), iPhone 16 Pro'nun tetraprizma kamera bileşenlerinin ana tedarikçileri olacak. Largan, hali hazırda iPhone 15 Pro Max'in periskop lenslerinin tedarikçisiyken, GSEO, Apple'ın onayını alırsa iPhone 16 Pro lenslerinin temin edilebilmesini artırabilir. GSEO şu anda doğrulama sürecinden geçiyor ve üretimin Temmuz ortasında başlaması bekleniyor.

5x optik yakınlaştırma ve daha fazlası

Eğer bu iddialar doğru çıkarsa, iPhone 16 Pro kullanıcıları iPhone 15 Pro Max'e özel olan 5x optik yakınlaştırma ve 25x dijital yakınlaştırma özelliklerinden yararlanabilecekler.

Daha büyük ekran ve küçük çerçeveler

Ekran analisti Ross Young, daha büyük ekran boyutu sayesinde bu değişikliğin mümkün olacağını belirtiyor. Daha büyük ekran, daha küçük Pro modelinde daha fazla bileşen barındırmayı sağlayacak. Diğer söylentiler ise Apple'ın iPhone 16 Pro'nun ekranını 6.3 inç ve 6.9 inç olarak yükseltirken çerçeveleri küçülttüğünü gösteriyor.

Standart modellerde yenilikler

Geniş ve ultra geniş lenslerin standart iPhone 16 modellerinde dikey şekilde yerleştirileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca yeni şemalar, Apple'ın kamera çıkıntısını daha ince yapmak istediğini gösteriyor. Bu, telefonun daha estetik ve kullanışlı olmasını sağlayacak.