iPhone 16 Pro Kullanıcıları Dokunmatik Ekran Sorunlarıyla Karşı Karşıya

iPhone modellerinde yaşanan "ölü noktalar", kullanıcıların ekran dokunmatik sorunlarıyla karşılaşmasına yol açıyor. Sorunun iOS 18 güncellemesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

LiveMint sitesinde yer alan habere göre, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro, dokunmatik ekran sorunlarıyla gündeme geliyor. Kullanıcılar, telefonlarının ekranına yaptıkları dokunuşların ve kaydırmaların sıklıkla göz ardı edildiğinden şikayet ediyor. Sorunların, cihazın daha ince kenar çerçeveleriyle bağlantılı bir yazılım hatasından kaynaklandığı belirtiliyor; özellikle kılıf kullanılmadığında dokunmatik reddi sorunları daha belirgin hale geliyor.

iPhone 16 Pro, 6.3 inç XDR ekrana sahip olarak piyasaya sürüldü. Apple, bu ayın başlarında düzenlediği It's Glowtime etkinliğinde iPhone 16 serisini tanıttı. Standart model de birçok yeni özellik kazanırken, iPhone 16 Pro serisi güçlü A18 Pro işlemcisi ve geliştirilmiş kameralarıyla dikkat çekiyor. Ancak, kullanıcılar artık cihazlarının dokunmatik ekranında sorun yaşadıklarını bildiriyor.

9to5Mac’ten gelen raporlara göre, iPhone 16 Pro kullanıcıları telefonlarının dokunmatik ekranının duyarlılığı ile ilgili problemler yaşıyor. Bu durum, kaydırma, düğmelere basma ve sanal klavye tuşlarına basma gibi temel işlemleri olumsuz etkiliyor. Rapora göre, bu dokunmatik ekran sorunu, belirli bir donanım arızasından ziyade bir yazılım hatasından kaynaklanıyor. Özellikle, iOS dokunmatik reddetme algoritmasının, bu yeni sorunun temelinde olduğu düşünülüyor.

Neden iPhone 16 Pro Kullanıcıları Dokunmatik Sorunları Yaşıyor?

9to5Mac raporu, iPhone 16 Pro kullanıcılarının bu sorunla karşılaşmasının, cihazın daha ince kenar çerçevelerinden kaynaklanabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların ellerinin, ekranın kenarlarına yanlışlıkla temas etmesi sonucu dokunmatik reddetme yaşanıyor. Daha ince form faktörü ve kenar çerçevelerinin neden olduğu bu durum, kullanıcıların telefonları yan taraflara dokunan parmaklarla tutmalarına yol açıyor. Raporda, dokunmatik reddetme sorunlarının kılıf kullanılmadığında daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor.

KULLANICILARINDAN İPHONE 16 PRO DOKUNMATİK EKRAN SORUNLARINA TEPKİLER

iPhone 16 Pro ile ilgili dokunmatik ekran sorunlarına dair bir Reddit başlığı, Apple kullanıcılarından çeşitli tepkiler aldı. Birçok iPhone 16 serisi kullanıcısı yaşadıkları sorunları detaylandırırken, daha eski iPhone kullanıcılarının da iOS 18 güncellemesini aldıktan sonra benzer sorunlar yaşadığı bildiriliyor.

Bir iPhone 16 Pro Max kullanıcısı, Reddit'te sorunu şöyle özetledi: “Diğer iPhone modellerinde böyle bir şey yaşamadım ama 16 Pro Max'ımda düzenli olarak oluyor…” Başka bir kullanıcı ise, “Bu benim!! Sadece benim başıma geldiğini düşündüm. Dokunuşlar ve kaydırmalar sürekli olarak kaydedilmiyor.” diyerek yaşadığı sorunları dile getirdi.

Başka bir iPhone 15 Pro kullanıcısı, “iOS 18 sorunu. 15 Pro'mda 18.1 beta 3'te bunu görmeye başladım ve hala 16 Pro'da görüyorum.” şeklinde bir yorum yaptı. Bir diğer kullanıcı ise, “Bu beni deli ediyor! Uygulama ile ilgili olduğunu düşündüm çünkü uygulamayı zorla kapatınca tekrar çalışıyor.” ifadelerini kullanarak sorunun çözülmesi umudunu dile getirdi.

Kullanıcıların bu sorunlarla ilgili geri dönüşleri, Apple'ın yeni iPhone serisi üzerinde bir güncelleme yapma gerekliliğini gözler önüne seriyor. Şu anda, Apple'ın konuya ilişkin bir açıklama yapması ve kullanıcıların yaşadığı bu sorunları çözmesi bekleniyor.