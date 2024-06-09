iPhone 16 Pro Max ve Samsung'un yeni amiral gemisi modelleri kamera yarışında

Teknoloji devlerinin amiral gemisi modelleri arasındaki rekabet, her geçen gün daha da kızışıyor. Son olarak ortaya atılan iddialara göre, iPhone 16 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra ve Z Fold6'dan daha büyük kamera adasına ve sensörlere sahip olacak.

Teknoloji dünyasında heyecan yaratan yeni gelişmeler var. Son zamanlarda ortaya çıkan söylentilere göre, iPhone 16 Pro Max'in daha büyük bir kamera adası ile piyasaya sürüleceği konuşuluyordu. Bu da, daha büyük sensörlerle birlikte gelme potansiyeline işaret ediyordu. Ancak, yeni iddialara göre Samsung'un amiral gemisi modelleri, özellikle de Galaxy S25 Ultra ve Z Fold6, iPhone 16 Pro Max'in kamera anlamında gölgesinde kalacak.

İki dev marka arasında kamera yarışı

Samsung'un amiral gemisi modelleri için beklentiler, önceki modellerde kullanılan kamera sistemlerinin korunacağı yönündeydi. Ancak, yakın zamanda ortaya atılan iddialar, bu modellerin daha gelişmiş bir kamera dizilimi ile geleceğini öne sürdü.

Bilgi sızıntılarıyla tanınan Ice Universe, konuyla ilgili önemli bilgileri paylaştı. Ice Universe'e göre, Galaxy Z Fold6 ve S25 Ultra, önceki versiyonlarda kullanılan sensörlerle donatılmış olacak ancak farklı bir kamera düzeniyle gelecek. Samsung'un ise sensörleri daha etkin bir şekilde kullanacak yazılımlar geliştireceği belirtiliyor.

Öte yandan, iPhone 16 Pro Max'te 48MP Sony IM903 sensör kullanılacağı iddia ediliyor. Bu sensör, önceki nesilde kullanılan IM803'ten daha büyük olacak. Ayrıca, Samsung'un kullandığı 1/1.3 inçlik HP2 sensöre kıyasla daha büyük olacak olan bu sensör, dinamik aralık ve gürültü kontrolü ile birlikte gelecek. Bazılarına göre, bu sensör, bazı 1 inçlik sensörlerden bile daha gelişmiş olabilir.