iPhone 17'nin tasarımında büyük değişiklik!

iPhone 17 serisinde, Plus yerine Slim modelleri eklenecek.

Apple'ın iPhone serisinde devrim niteliğinde değişiklikler yapacağına dair son raporlar, heyecan uyandırıcı gelişmelere işaret ediyor. İddialara göre, iPhone 17 serisiyle birlikte tasarım ve model yapısında önemli değişiklikler olacak.

Tasarımda farklı modeller kullanılacak

iPhone 17 serisinde çok önemli değişiklikler yapılacak. Plus modelinin yerine Slim modelin gelecek. Analistler, iPhone 17 Slim'in incelik ve şıklık odaklı bir tasarıma sahip olacağını öne sürüyorlar.

Tasarım açısından, iPhone 17 serisinin tamamı, alüminyum ve titanyum gibi farklı malzemeler kullanarak yeniden tasarlanacak. Özellikle, iPhone 17 Pro Max modelinde kullanılacak olan yeni metalens teknolojisi, dinamik adanın boyutunu küçültecek, böylece daha kompakt bir tasarım sunulacak. Diğer modeller ise mevcut tasarım öğelerini koruyacaklar.

Teknik özelliklerde de ciddi yenilikler göze çarpıyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Slim modelleri, 8GB RAM ve A18 veya A19 işlemcilerle gelecekken, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 12GB RAM ve A19 Pro çip ile donatılacaklar. Ön kamera özelliklerinde de artış yaşanacak; iPhone 17 serisinde 24MP ön kamera bulunacak.

Apple'ın 2024'ün ilk etkinliğinin 7 Mayıs'ta gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu etkinlikte, yeni iPad Pro ve Air modellerinin yanı sıra çeşitli aksesuarların tanıtılması bekleniyor. Apple hayranları, bu etkinlikte iPhone 17 serisi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi dört gözle bekliyor.