iPhone SE 4'ün tüm özellikleri! iPhone SE 4 ne zaman çıkacak?

Heyecanla beklenen iPhone SE 4'ün teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte uygun fiyatlı serinin yeni üyesinin beklenen teknik özellikleri...

iPhone SE serisi, iPhone deneyimini uygun fiyatlarla yaşamak isteyen kullanıcılar için popüler bir seçenek haline geldi. Serinin yeni üyesi olacak iPhone SE 4'ün çıkış tarihi ve teknik özellikleri hakkında yeni iddialar ortaya çıktı.

Beklenen iPhone SE 4'ün özellikleri

Sızıntılarıyla tanınan Nguyen Phi Hung'un paylaştığı bilgilere göre, iPhone SE 4, 166 gram ağırlığında ve 148,5 x 71,2 x 7,8 mm boyutlarında olacak. Telefonun boyutları, iPhone 15 ve iPhone SE 3'e oldukça yakın olacak. Ayrıca, ön tarafında iPhone 13'e benzer bir Face ID çentiği bulunması bekleniyor.

Arka paneli, 2018'de piyasaya sürülen iPhone XR'a benzer bir tasarıma sahip olacak olan iPhone SE 4, muhtemelen tek bir kameraya sahip olacak. Ancak, bu tek kamera, yapay zeka destekli fotoğrafçılık özellikleriyle donatılmış olabilir.

Telefonun teknik özellikleri arasında Gece Modu'nun olmaması dikkat çekerken, yapay zeka fotoğrafçılığı, Deep Fusion nöral görüntü işleme, Akıllı HDR, 1080p Sinematik mod ve Portre modu gibi özellikler bulunacak. Ancak, Sinematik modun tek bir kamerada nasıl çalışacağı belirsizliğini koruyor.

iPhone SE 4'ün 6.1 inçlik 60Hz OLED panele sahip olacağı ve cam ön ve arka yüzeylerinin 7000 alüminyum alaşımından oluşacağı belirtiliyor. Ekranın Ceramic Shield korumasına sahip olmayacağı ifade ediliyor. Kamera özellikleri ise Sony IMX503, 1/2.55", f/1.8 görüntü sensörü şeklinde sızdırıldı.

Telefonun gücünü Apple A16 Bionic işlemciden alması beklenirken, batarya özellikleri arasında 3.279 mAh pil, 20W kablolu ve 12W kablosuz şarj desteği yer alıyor. Ayrıca, 6GB LPDDR5 RAM, 128/512GB depolama alanı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve USB-C 2.0 bağlantı noktası da sunulacak.

iPhone SE 4'ün çıkış tarihi konusunda net bir bilgi bulunmamakla birlikte, teknik özelliklerine dair sızıntılar heyecan uyandırıyor.